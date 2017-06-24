Havuz faciasıyla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde 5 kişinin yaşamını yitirdiği aquapark, son kararnameyle merkeze alınan ancak halen görevini sürdüren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un talimatı ile mühürlendi. Tesiste çalışmayı yapan elektrikçi Kemal Dursun ise gözaltına alındı

Yapılan soruşturmada ilk belirlemelere göre, izin için belediyeye başvuruda bulunulmadan havuzda tadilat yapıldığı, facianın da metal ayakları havuzun içerisinde olan metal tramplenle elektrik kablosunun teması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Daha önce pansiyon ruhsatı olan işletmenin fuhuş nedeniyle mühürlenince, havuz yapılarak aquaparka dönüştürüldüğü belirtildi.

KAÇAK AKIM RÖLESİ YOK

Dün, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan, 58 yaşındaki Mehmet Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı aquaparktaki havuzun çevresinde yenileme çalışmaları yapılırken, serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Gökay Yıldırımgenç elektrik akımına kapılıp yardım istedi. Ona yardım etmek isteyen işletme sahibi Mehmet Kaya, oğlu Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk de suya girince, hepsi de elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi.



3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği havuz faciası sonrasında Akyazı Cumhuriyet Savcılığı aquaparkta inceleme yaptı. İnceleme sırasında, olayın, havuz ve çevresinde Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve ilaveler yapılması sırasında çevredeki kablolardan birinin metal ayakları havuzun içerisinde olan metal tramplene teması sonucu meydana geldiği belirlendi. İşletmede böyle durumlarda elektriği kesecek kaçak akım rölesinin olmadığı tespit edildi.



Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine havuz ve çevresi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından fotoğraflandı ve görüntülendi.

ELEKTRİKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Facianın yaşandığı biri küçük iki havuzun bulunduğu aguaparkta elektrik işini yapan elektrikçi Kemal Dursun jandarma tarafından gözaltına alındı.



Elektrikçi Dursun'un, metal ayakları suyun içerisinde bulunan metal tramplenin yanında bulunan kabloların izolasyonunu yeterince yapmadığı öne sürüldü. Dursun'un sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TADİLAT PROJESİ

Facianın meydana geldiği aquparkın 2014 mahalli idareler seçimiyle kapatılan Kuzuluk Belde Belediyesi'nden 2012 yılında ruhsatlandırıldığı belirlendi. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, işletmenin 2012 yılında 'yüzme havuzu ve eğlence merkezi' ruhsatını aldığını söyledi. Yaklaşık 5 yıldır bölgede havuz olarak faaliyet gösteren ve gençlerin gittiği küçük ölçekli tesiste ruhsat dışında yapılacak düzenleme ile ilgili olarak Akyazı Belediyesi'ne yapılmış 'tadilat projesi' başvurusu olmadığı öğrenildi.



Tesisin açılışından sonra çeşitli tarihlerde ilaveler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında da tesisin ruhsat alınırken durumunu gösteren projenin Akyazı Belediyesi'nden istenileceği bildirildi.

ESKİDEN PANSİYONDU

İşletmecisi Mehmet Kaya ve oğlunun yaşamını yitirdiği aquaparkın bulunduğu binanın yaklaşık 15 yıllık bina olduğu daha önce bölgede kaplıca suları olması sebebiyle pansiyon olarak işletildiği öğrenildi.



Ancak pansiyonun jandarma denetimi fuhuş nedeniyle mühürlenmesi sonrasında işletmecinin pansiyonculuğu bırakıp havuz açtığı belirlendi. Dün, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan, 58 yaşındaki Mehmet Kaya'nın işletmeciliğini yaptığı aquaparktaki havuzun çevresinde yenileme çalışmaları yapılırken, serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Gökay Yıldırımgenç elektrik akımına kapılıp yardım istedi. Ona yardım etmek isteyen işletme sahibi Mehmet Kaya, oğlu Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk de suya girince, hepsi de elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi.3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği havuz faciası sonrasında Akyazı Cumhuriyet Savcılığı aquaparkta inceleme yaptı. İnceleme sırasında, olayın, havuz ve çevresinde Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve ilaveler yapılması sırasında çevredeki kablolardan birinin metal ayakları havuzun içerisinde olan metal tramplene teması sonucu meydana geldiği belirlendi. İşletmede böyle durumlarda elektriği kesecek kaçak akım rölesinin olmadığı tespit edildi.Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine havuz ve çevresi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından fotoğraflandı ve görüntülendi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un talimatı üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı Belediyesi tarafından aquapark mühürlendi.Facianın yaşandığı biri küçük iki havuzun bulunduğu aguaparkta elektrik işini yapan elektrikçi Kemal Dursun jandarma tarafından gözaltına alındı.Elektrikçi Dursun'un, metal ayakları suyun içerisinde bulunan metal tramplenin yanında bulunan kabloların izolasyonunu yeterince yapmadığı öne sürüldü. Dursun'un sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Facianın meydana geldiği aquparkın 2014 mahalli idareler seçimiyle kapatılan Kuzuluk Belde Belediyesi'nden 2012 yılında ruhsatlandırıldığı belirlendi. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, işletmenin 2012 yılında 'yüzme havuzu ve eğlence merkezi' ruhsatını aldığını söyledi. Yaklaşık 5 yıldır bölgede havuz olarak faaliyet gösteren ve gençlerin gittiği küçük ölçekli tesiste ruhsat dışında yapılacak düzenleme ile ilgili olarak Akyazı Belediyesi'ne yapılmış 'tadilat projesi' başvurusu olmadığı öğrenildi.Tesisin açılışından sonra çeşitli tarihlerde ilaveler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında da tesisin ruhsat alınırken durumunu gösteren projenin Akyazı Belediyesi'nden istenileceği bildirildi.İşletmecisi Mehmet Kaya ve oğlunun yaşamını yitirdiği aquaparkın bulunduğu binanın yaklaşık 15 yıllık bina olduğu daha önce bölgede kaplıca suları olması sebebiyle pansiyon olarak işletildiği öğrenildi.Ancak pansiyonun jandarma denetimi fuhuş nedeniyle mühürlenmesi sonrasında işletmecinin pansiyonculuğu bırakıp havuz açtığı belirlendi.

Kaynak: