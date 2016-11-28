Haydar Dümen ve eşine darp suçlaması

Ünlü doktor Haydar Dümen, muayene ettikleri çifti darp etmekle suçlanıyor

Ünlü doktor Haydar Dümen'e şok suçlama. İddiaya göre Haydar Dümen ve Gülten Dümen çifti, tedavi ettikleri çiftten daha fazla para istedi. Çift de bunun üzerine ödedikleri ücreti geri talep etti. İddiaya göre bunun üzerine Dümen çifti, hastalarını darp etti.



Avustralya'da yaşayana Kübra ve Mehmet D. çifti aralarındaki geçen yıl hayatlarını birleştirdi. Ancak çiftin arasında psikolojik problemler yaşanmaya başladı. Çift aralarındaki sorunun çözümü için ünlü psikolog Haydar Dümen'in kendilerini tedavi etmesine karar verdi.



Telefonla Dümen'in muayenesini arayan çift randevu aldı. Yurt dışında yaşayan çift Türkiye'ye gelerek 18 Ekim günü muyaneye olmak için Dümen'in bürosuna geldiler. Dümen ve eşi çifti muayene ettikten sonra reçetelerini yazdı ve çifti eczaneye yönlendirdi.



Eczaneye giden Kübra-Mehmet D. çifti burada başka bir aile ile tanıştı ve onların da Dümen'e tedavi olduğunu ve daha az ücret ödediklerini öğrendi. Bunun üzerine muayeneye geri dönen Kübra-Mehmet D., fazla para ödediklerini belirtti ve paranın bir kısmını geri istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı ve Haydar-Gülten Dümen çifti, hastalarını darp etti.



Bunun üzerine Kübra-Mehmet D., Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak ünlü psikolog hakkında şikayetçi oldu. (Sabah)