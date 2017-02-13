'Hayır' dedi işten kovuldu. Türkiye Değirmenci'yi konuşuyor

Kanal D'nin başarılı haber spikeri İrfan Değirmenci işten kovuldu. Doğan grubu gerekçe olarak ise ünlü sunucunun referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklamasının olduğunu söyledi. Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu

Kanal D'nin sevilen ismi İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yüzünden işinden kovuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğan Medya Grubu, gerekçe olarak Değirmenci'nin sosyal medya hesabından referandum konusunda açıklama yapmasını ve 'Hayır' demesini gösterdi. Doğan medya grubu 'tarafsızlık' ilkesi nedeniyle, Değirmenci ile yollarını ayırdıklarını belirtti.



Değirmenci'nin bu yüzden işten çıkartılması ise toplumda tepkilere neden oldu. Ünlü sunucuya sosyal medya hesabından yüzbinlerce destek mesajı atıldı. Bazı ünlü isimlerin de referandum sürecinde 'Evet' demesine rağmen işten çıkartılmadığını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, 'Hayır' diyenler mi işten atılıyor? sorusunu sordu.



İrfan Değirmenci'ye yapılan bu davranıştan sonra bir istifa daha geldi. Değirmenci'nin programını hazırlayan sorumlu müdür Ertuğrul Albayrak da istifa ettiğini açıkladı.



Kendisinin kanalda kalmasının istenildiğini de belirten Albayrak, başka bir spikere haber hazırlayacakmışın kabul etmedim, istifa ettim dedi.



Gazetede 'evet' yazısı yazanların da işine devam ettiğini belirten Albayrak, bunun iki yüzlülük olduğunu düşündüklerini de belirtti.



Değirmenci bu tweetleri atmıştı:



- Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır



– İrademi, hakkımda karar verme yetkisini teslim edeceğim kişiden adalet önünde hesap soramayacak olmaya, hesabı mahşere bırakmaya #Hayır



– Atatürk'e bitmeyen hınçlarını ve adını dahi anmadan O'nunla hesaplaşma arzularını dizginleyemeyen vefasızların kibirine #Hayır



– Cumhuriyet'i kuran Gazi Meclis'in vergilerimle oluşan bütçenin nasıl kullanılacağına dahi onay veremeyecek hale getirilmesine #Hayır



-Her seferinde aynı yalanları söyleyip hâlâ yalanı büyüterek inandırıcı kılabileceğini düşünen, aklı küçümseyen kasaba siyasetine #Hayır



– Kendi mağduriyetinden başkasına kulağı tıkalı, gözü kapalı olanların bitmek bilmeyen bencil ihtirasına #Hayır



– Topu ayağında tutanın “top benim oynatmam” diyerek maç bitmeden kural değiştirmesine, hem hakem hem kaleci hem santrafor olmasına #Hayır



– Sürekli ölümü gösterip sıtmaya razı etmelere, işimizle, aşımızla, özgürlüğümüz ve canımızla tehdit edilmelere #Hayır



– İstikrarlı bir şekilde kandırılmaya, hep kandırılırken hiç şüphe etmemeye, dere geçilirken kullanılan at olmaya #Hayır



– Zehrin içine koyduğu şekeri bal diye övenlere, şekeri hep kendi yiyenlere, balı küpüyle bitirip doydum demeyenlere #Hayır



– Açın halinden anlamayana, elinde yalnız gururu olanın gururunun da satın alabileceğini düşünene, herkesi aynı kefede tartmaya #Hayır



– Evlat acısına saygısı, insana sevgisi olmayana, savaşı oyun, barışı kumar masası, askeri satranç tahtasında piyon sanana



-Herkesin geleceğinin bir kişinin geleceğine endekslenmesine, bir kişinin ikbalinin herkesin meselesi haline gelmesine #Hayır



– Allah'la kul arasına girilmesine, yalnız Allah'ın bileceği inançların,amellerin sorgulanmasına,dine siyasetle zarar verilmesine #Hayır



– Yetişkin bireylerin nasıl yaşayacağına, yaşayamayacağına, neye inanıp inanmayacağına onlar adına karar verilmesine “afedersin” #Hayır



– Çocukların sevgiyle değil kinle yetiştirilmesine, eğitimde bilimsellikten uzaklaşılmasına, kavramların aşındırılmasına, takiyeye #Hayır



– Demokrasiyi son durağa götüren vasıta, Meclis'i ayaklarda pranga,insan haklarını ne idüğü belirsiz üst akılların oyunu sananlara #Hayır



– Öyle uygun gördüğüm için #Hayır



-Baskıya, dayatmaya, zulme, suçluyken güçlü olana, ötekileştirene, tek tipçiliğe, yok sayılmaya, yok etmeye çalışana #HayırBizVarız



-Bu maddeler benim duygu ve düşüncelerim.”Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa…”