Hayır ve Ötesi: Referandum meşruiyetini yitirmiştir

16 Nisan Referandumu'nu değerlendiren 'Hayır ve Ötesi' Koordinasyon Kurulu Başkanı Doğan Ergün, "Referandum meşruiyetini yitirmiştir; çünkü pek çok seçim bölgesinde açık sayım ilkesi ihlal edilmiştir. Hakkari Şemdinli'de, Mardin Kızıltepe'de, Şanlıurfa Viranşehir'de, Sakarya'da, Tokat'ta açık sayım ilkesi ihlal edilmiştir. Ve bunun sonucu doğrudan sandığa yansımıştır. Bazı yerlerde müşahitler ve yurttaşlar sandık bölgesinden çıkarıldı. Türkiye'nin doğusundan 'Hayır ve Ötesi' örgütlenmesine Muş'tan, Şanlıurfa'dan telefonlar yağdı; 'Biz sandık bölgesinden çıkartıldık gizli sayım yapılıyor' diye." dedi

'Hayır ve Ötesi' Koordinasyon Kurulu Üyeleri 16 Nisan Anayasa Referandumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Referandum gününde 15 bin gönüllünün sandık çevresi ve başında görev yaptığını belirten 'Hayır ve Ötesi' Koordinasyon Kurulu Başkanı Doğan Ergün, "YSK mühürsüz oy pusuları ve zarfları hakkındaki kararı çiğnemiştir. YSK Başkanı diyor ki; 'Bundan önceki seçimlerde de böyle örnekler vardı'. Böyle bir durum yok. Bundan önceki seçimlerde çok az sayıda oluşmuş tekil örnekler var. Ama burada milyonlarca mühürsüz oy pusulasından ve zarfından bahsediyoruz. Mühürsüz oy pusulaları dediğimiz vaka her türlü usulsüzlüğe zemin açmaktadır ve kanuna aykırılık içermektedir. Ama özel olarak bu seçimde iki veri birleşmiştir. Bir mühürsüz oy pusulaları, iki yedek pusulalar ve zarflar. YSK verilerine göre, Türkiye genelinde 73 milyon pusula dağıtılmıştır. Yani 18 milyon yedek oy pusulası etrafta dolaşmıştır. Bu yedek pusulalarla ilgili bir açıklama yapılması gerekmektedir. Bu yedek pusulalara nereye gönderilmiştir? Neden Şişli'de pusula eksiği varken başka yerlerde fazla pusulalar vardır. Bunun açıklamasının yapılması gerekir. Mühürsüz pusulaların kullandırılması durumuna açıklık getirilmelidir" dedi.





"REFERANDUM MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞTİR"



Doğan Ergün, "Referandum meşruiyetini yitirmiştir; çünkü pek çok seçim bölgesinde açık sayım ilkesi ihlal edilmiştir. Hakkari Şemdinli'de, Mardin Kızıltepe'de, Şanlıurfa Viranşehir'de, Sakarya'da, Tokat'ta açık sayım ilkesi ihlal edilmiştir. Ve bunun sonucu doğrudan sandığa yansımıştır. Bazı yerlerde müşahitler ve yurttaşlar sandık bölgesinden çıkarıldı. Türkiye'nin doğusundan 'Hayır ve Ötesi' örgütlenmesine Muş'tan, Şanlıurfa'dan telefonlar yağdı; 'Biz sandık bölgesinden çıkartıldık gizli sayım yapılıyor' diye" ifadesini kullandı.





"AÇIK BİR ŞAİBE BULUNMAKTADIR"



Koordinasyon Kurulu Üyesi Avukat Damla Atalay, "Mecelle'den beri kullanılan 'Usul esasa mukaddemdir' yani 'Usul esastan önce gelir' ilkesi Türk hukuk sisteminin temel prensiplerinden birini teşkil etmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylamasında mühürsüz oy pusulaları ve zarflarının kullanılmasıyla seçmen iradesinin tecelli edip etmediğine ilişkin açık bir şaibe bulunmaktadır. Mühürsüz zarflar ve oy pusulalarının kullanılması sebebiyle seçmen iradesinin yönünün değiştirecek bir hile yapılıp yapılmadığı bilinmemekte olup, YSK bu konunun incelenmesine dahi lüzum görmemektedir. Usul bu nedenle önemlidir ve YSK bunu bilmeyecek bir kurum değildir" diye konuştu.





"TARİHİN EN BÜYÜK SEÇİM HİLESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"



Kurul Üyesi Güler Ümüt ise, "16 Nisan 2017 tarihli Anayasa Referandumu, tüm ülkede iktidar partisi ve Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle baştan aşağı tezgahlanmış, tarihin en büyük seçim hilesiyle gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen seçimlerin ve halk oylamalarının her türlü şaibeden ve şüpheden arındırılmış olarak, tam sandık güvenliği ile gerçekleştirilmesi tüm yurttaşların hakkıdır. Bu hakkın tesis edilemediği açıkça görülmekte olup referandumun iptal edilmesi ve yenilenmesi haklı bir talep olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm ülkede, binlerce gönüllü ile yaptığımız sadık güvenliği çalışmasının işaret ettiği sonuç budur" açıklamasında bulundu.