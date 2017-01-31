Hayvan iskeleti sanılmıştı, yanan kemikler ona ait çıktı

Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği konteyner yangınında hayvan iskeleti sanılan kemikler, 36 yaşındaki Pınar Balcı'ya ait çıktı

Karaisalı'nın Kırıklar Mahallesi'nde, 3 Aralık 2016'da ormanlık alandaki lahana tarlasında bekçi kulübesi olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında 3 ayrı noktada kemik kalıntıları bulundu. Tamamen yanıp kül olan konteynerde çevredeki arazileri işleten kişilerin yakınlarından alınan DNA örnekleri ile yapılan karşılaştırmada ölenlerin çiftçiler 62 yaşındaki Derviş Yılmaz ve 63 yaşındaki Cafer Tayyar Yalaza olduğu belirlendi. Üçüncü kemik kalıntıları da bir hayvana ait olabileceği düşünüldü. Ancak, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı incelemede kemiklerin bir kadına ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, bu gelişme üzerine kayıp başvurularını incelemeye aldı.



AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ



Adana'nın merkez Çukurova İlçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde oturan Pınar Balcı'nın ailesinin yangının çıktığı 3 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı. Yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu kemiklerin Balcı'ya ait olduğu saptandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Balcı'ya ait kemikler Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kadının kemikleri ailesine işlemlerin ardından teslim edildi.



Kadınla birlikte hayatını kaybeden 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.