Hayvanlara işkenceye hapis cezası geliyor!

Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldıran tasarı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı...Sahipli-sahipsiz hayvana zalimce muamelede bulunan veya öldürene 3 yıl hapis geliyor...

Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan tasarıya göre, sahipli veya sahipsiz hayvan ayrımı kaldırıldı. Hayvanlara işkence veya eziyet etmek artık idari para cezası yerine hapis cezası ile cezalandırılacak. Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.