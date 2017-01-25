HDP'li Baydemir, gözaltına alındı

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı

HDP'li Baydemir, gözaltına alındı

Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP'li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti.

Serbest bırakıldılar

KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osman baydemir #hdp
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