HDP'li Demirtaş'tan Necmettin öğretmen açıklaması: Vahşet!

Tutuklu bulunan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yıldız ile ilgili açıklama yaptı

HDP'li Demirtaş'tan Necmettin öğretmen açıklaması: Vahşet!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili avukatları aracılığı ile mesaj yayınladı. Demirtaş, "Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz" dedi.

Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp/ daha sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili mesaj yayınladı. HDP Genel merkezinden paylaşılan mesajda Demirtaş, şöyle dedi:

"Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz.  Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #selahattin demirtaş #hdp #necmettin yıldız
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