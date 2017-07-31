HDP'li vekile havalimanında gözaltı!

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'ya gitmek üzere geldiği Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı

Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başaran, Batman Adliyesi'ne götürüldü.



SERBEST BIRAKILDI



Bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında yakalama kararı verilen HDP'li Başaran, gözaltına alındıktan sonra Batman Adliyesi'ne getirildi. Burada 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan HDP'li Başaran, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.