HDP'li Yüksekdağ'a o sözleri sorulacak

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, Suruç'ta katıldığı etkinlikteki "Biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG, YPJ'ye dayıyoruz" sözleri nedeniyle yargılandığı Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ifadesinin, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasına karar verildi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, geçen yıl Ramazan Bayramı'nın son gününde, YPG'nin 19 Temmuz 2012'de Kobani'deki kontrolü ele geçirmesinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde düzenlenen kutlamaya katıldı. Yüksekdağ burada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde, "Biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ'ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime dayadığımızı çok net söylüyoruz ve bundan sonrada sırtımızı buraya dayamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bu konuşma üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Yüksekdağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle açılan davanın duruşması görüldü.



5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yüksekdağ'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl, müvekkili hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı kararının iptalini talep etti. Mahkeme heyeti ise, talebi reddedip Yüksekdağ'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınmasını kararlaştırdı ve duruşmayı erteledi.