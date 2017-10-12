HDP Milletvekili Leyla Zana beraat etti

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, daha önce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve Yargıtay tarafından bozulan davada, 'silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek' suçlarından beraat ve yargılamanın ertelenmesi kararları verildi

2011 yılında katıldığı 9 ayrı cenaze töreni, basın açıklaması ve yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davada, 2012 yılında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından 2014 yılında bozulan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın yeniden yargılanmasına devam edildi. Leyla Zana, Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına katılmazken, avukatı hazır bulundu.



Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, Zana hakkında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak', suçlarından yargılamanın ertelenmesini, katıldığı 4 ayrı cenaze töreni ve yürüyüş nedeniyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl, 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan Zana’nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, 'Müvekkilin yaptığı tüm konuşmalar ifade özgürlüğü kapsamındadır. İddia makamının cezalandırma talebi hukuka aykırıdır. Örgüt üyeliği ile ilgili tek delil cenazelere katılmasıdır. Kişi öldükten sonra dinen amel defteri kapanır, hukuken de düşer. Müvekkil bölge milletvekilidir. Cenaze ve düğünlere katılması gayet normaldir" dedi.



Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme, Zana hakkında açılan 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Terör örgütü propagandası' davalarında yargılamasının ertelenmesine, 'Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan da beraatine hükmetti.



Mahkemenin üye hakimi Esra Öztürk'ün muhalefet şerhi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan verilen yargılamanın ertelenmesi kararı oy çokluğu ile alındı. Muhalefet şerhinde Leyla Zana hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirten Öztürk, sanığın eyleminin 'terör örgütü propagandası' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçunun unsurlarını oluşturmadığı, bu kapsamda sanık hakkında beraat yerine kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkına aykırı olacağı, bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiğini düşündüğümden sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum" dedi.

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