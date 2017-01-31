HDP parti sözcüsü tutuklandı

Diyarbakır'da, hakkında tutuklanmasına ilişkin dün yakalama kararı çıkarılan HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı

HDP parti sözcüsü tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ayhan Bilgen, hakkındaki tutuklama kararı ve gerekçeleri yüzüne okunduktan sonra tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hdp #ayhan bilgen
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.