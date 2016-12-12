HDP'ye eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bu sabah saatlerinde HDP'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde birçok kentte HDP'ye yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda İstanbul'da 20 kişi, Ankara'da 17 kişi, Adana'da 25 kişi, Mersin'de ise 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



İstanbul'da düzenlenen operasyonda İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı ve başka bazı adreslerde arama yaptı.



Düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu öğrenildi.



ADANA'DA 25 GÖZALTI



Adana'da ise ekipler, PKK üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik bir operasyon başlattı. 500 polis, zırhlı araç, TOMA ve polis helikopterinin de eşlik ettiği operasyon sabah erken saatlerde yapıldı. Operasyon kapsamında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe ve Ceyhan ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.



ANKARA'DA 17 GÖZALTI



Ankara'daki operasyonda da 17 kişinin gözaltına alındığı bu kişiler arasında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.





MERSİN'DE OPERASYON



Mersin'de de HDP'ye yönelik bir operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda, HDP'li Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Mehmet Fazıl Türk ve Yüksel Mutlu ile HDP İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Kentte operasyonların sürdüğü belirtildi.



Hakkari HDP İl Başkanı Konur gözaltına alındı



Hakkari'de düzenlenen operasyonda HDP Hakkari İl Başkanı Evin Konur ve DBP eski İl Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, terörle mücadele ekipleri dün gece bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Hakkari İl Başkanı Evin Konur ile DBP eski İl Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı. Gözaltına alınan Konur ve Bor'un Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.