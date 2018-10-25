Hedefimiz 830 ton atık pil toplayabilmek

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, Türkiye çapında geçen yıl 700 ton civarında atık pil topladıklarını söyledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık pillerin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi konusunda yetkilendirilen TAP'ın genel sekreteri olan Boyacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAP'ın 2004 yılında kurulduğunu ifade ederek, derneğin faaliyete başladığı yıldan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı konularında yetkilendirilen tek kuruluş olduğunu söyledi.

Boyacılar, dernek olarak ülke genelinde atık pillerin toplanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Bu illerden biri de Trabzon. Trabzon'da da atık toplama çalışmalarımızı yapıyoruz. Belediyeler bizim en büyük yardımcılarımız. Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ortak çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

En önemli kampanyalarından birinin de atık pil toplama kampanyası olduğuna dikkati çeken Boyacılar, "Bu atık pil toplama kampanyalarında hemen hemen 10. yılımıza yanaştık. Trabzon'da da güzel rakamlar toplanıyor ama tabii ki ilçe belediyelerimizden daha fazla atık pil gelirse daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

"Biz atık pillerin toprağa gitmesini istemiyoruz"

Boyacılar, bu konuda bilinçlendirmenin önemine vurgu yaparak, çocukları çok önemsediklerini, bu nedenle öğretmenlere, çevre bilincini çocuklara öğretmeleri için eğitimler verdiklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının da bu önemin farkına vararak ilkokul 3. sınıf fen bilgisi dersine atık pillerle ilgili bölüm eklediğini belirten Boyacılar, son iki yıldır "pillerin çevreye zararı nedir, neler yapmalıyız, atık piller hangi aşamalardan geçiyor" diye işlendiğini söyledi.

Pillerin zararları hakkında da bilgilendirmede bulunan Boyacılar, "Pillerin zararına bakıldığı zaman da içerisindeki kimyasallar zaten bize elektrik enerjisini sağlıyor. Bu kimyasalların bizim için dışarı çıkmaması gerekiyor çünkü dışarı çıktığı zaman toprağımızı, suyumuzu, havamızı etkileyecekler, kirletecekler. Dolayısıyla biz atık pillerin toprağa, çöpe gitmesini istemiyoruz ve atık pil kutularına gitmesini istiyoruz." dedi.

"Atık pil kutularımızın hepsi iç mekanlarda bulunuyor"

Boyacılar, atık pil kutularının dışarıda bulunmasının mümkün olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kutuları dışarılarda bulmak çok mümkün değil çünkü dış ortamda da yine güneş ve yağmurdan etkilenip bu kimyasallar dışarı çıkabilir. Bizim atık pil kutularımızın hepsi iç mekanlarda bulunuyor. İsteyen herkes bu kutulara sahip olabilir. Bizim sitemizden ya da belediyeden ücretsiz isteyebilirsiniz ya da herhangi bir kutuda da biriktirebilirsiniz. 'Biriktirdim, nereye atacağım' diye düşünüyorsanız yine sitemizdeki 'atık pil biriktirdim' formunu doldurursanız ücretsiz olarak onları ya anlaşmalı firmalarımızla ya belediyelerle ya da kargo yolu ile aldıracağız."

Bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Boyacılar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derneğimiz 2004 yılında kuruldu ama bilinç aşamasına bakıldığı zaman 2007'de hemen hemen sağlıklı verilere ulaşabildik. Türkiye'de 2007'de 200 ton civarında atık pil toplanıyordu. Her sene artan bir ivme var ve Türkiye çapında geçtiğimiz yıl 730 ton civarında atık pil toplandı. Bu yıl hedefimiz 830 ton atık pil toplayabilmek. Trabzon'da da bu rakam 5 ton civarında. Biz inanıyoruz ki Trabzon'da daha fazla pil toplama potansiyeli var ve bu rakamın 7-8 tona ulaşması mümkün. Yeter ki bu konuda biraz daha fazla çaba gösterelim ve bilinçlenelim."