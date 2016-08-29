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    • Hediye Çılgınlığı Başladı

    Son günlerde yeni bir trend popülaritesini ciddi anlamda yükseltti.

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:18
    Hediye Çılgınlığı Başladı

    Hediye yağmuru

     

     Son günlerde yeni bir trend popülaritesini ciddi anlamda yükseltti. Bu trendin adı hediye çılgınlığı. Hediye almak ve vermek öteden beri insanların doğasında olan bir şeydir. Ancak bu seferki adeta bir furya olarak devam etmektedir. Gelen son bilgilere göre hediye çılgınlığına sebep olan web sitesi hediye sepeti.com adlı bir site olup bu web sitesinde sevgiliye hediye ve özel günler için hediyeler bulabilmek mümkündür. Küçük mutluluklar bu sayede yaşanabilir. Bu mutluluklar bazen bir kardeşi bir anneyi ya da babayı mutlu edebileceği gibi sevgiliyi mutlu ederek sevgiyi de ölümsüzleştirmektedir.

     

    Seçim Kolaylığı

     

     Hediye seçiminde çoğu zaman zorlanıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçek olup bu sitede bu zorluk adım adım aşılmaktadır. Öncelikle hediyenin ne tür bir hediye olacağı belirlenmektedir. Yani doğum günü mü mezuniyet hediyesi mi yoksa yıldönümü hediyesi mi olacağı belirlenir. Bu birinci adım atıldıktan sonra iş nispeten kolaylaşmış ve çember daraltılmış olur. Sonraki adım da iş hediyeyi biraz daha özelleştirmeye gelmiştir. Bu noktadan itibaren sitedeki yaratıcı hediye türleri hediyeyi seçecek kişinin imdadına yetişir.

     

    Envayi çeşit doğum günü hediyeleri ile başlayan şelale isme özel kişisel eşyalarla devam eder. Baskılı tişört bu tip hediyelere örnektir. Bunun yanı sıra isme özel minyatür bahçeler, terlikler, deri cüzdanlar viski setleri gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Esprili mesajlar veren, ince nükteler içeren hediyeler de hem alan hem de veren tarafın mutluluğuna mutluluk katar.

     

    Anıları Yaşatmak

     

     Sitede en çok tercih edilen hediye türlerinden biri de ahşap yüzeylere yansıtılan fotoğraflardır. Evlilik yıldönümleri için ciddi anlamda rağbet görmektedirler. En çok da bayanları etkileyen türden bir hediye çeşididir. Özellikle özel günler ve yıl dönümleri için tercih edilen hediyeler karşılıklı sevgiyi doruk noktasında çıkarabilecek türdendir. Bu tip manevi değeri yüksek olan hediyeler mutluluğu doruk noktasına taşıyabilirler. Zaten gerçek hediyeler de maddi değeri düşük olup da manevi değer arz edenler olmaktadır.

     

    İnsanlarda asıl mutluluğu tetikleyenler bu tip hediyelerdir. Hediye sepeti insanları bu aşamalardan kurtardığı, onların yerine kafa yorup bu yaratıcılığı sergileyeceği için müdavimlerinin gönlüne taht kurabilmektedir. Bu siteyi popüler yaparak geniş bir kitle tarafından çokça tercih edilmesini sağlayan sebepler de işte bunlardır.

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