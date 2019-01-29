Hekim, odasında ölü bulundu

Konya'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel (32), kapısı kilitli olan poliklinikteki odasında ölü bulundu. Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Hekim, odasında ölü bulundu
29 Ocak 2019 Salı 13:33

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesinde meydana geldi. Gün içinde 5 ameliyat gerçekleştirip, yaklaşık 100 hastayı muayene eden doktor İsmail Cem Temel, iddiaya göre bel ağrısı şikayeti nedeniyle hemşirelere 'ağırı kesici yapacağım' deyip koluna damar yolu açtırdıktan sonra odasına geçti. Mesai bitiminde odasına gelen temizlik görevlileri, kapının kilitli olduğunu fark edince Temel'in odasında telefonla görüşme yaptığını zannedip ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geri geldiklerinde kapının yine kilitli olması üzerine hastane yönetimine haber verildi.

Kilitli olan kapı açılıp içeri girildiğinde Dr. Temel, hareketsiz halde bulundu. Mesai arkadaşları yaptığı kontrolde Temel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi Aslı Bilgiç Temel'in de aynı hastane deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olan Cem Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Temel'in cesedi otopsi için çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Etiketler; #konya #Seydişehir Devlet Hastanesi
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