Helikopter şehidi pilot yüzbaşı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 32 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin şapkasını takan ağabeyi ile babası asker selamıyla cenazeyi uğurlarken, kız arkadaşı tabuta sarılıp feryat etti. Tabutu omuzlayan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de gözyaşlarını tutamadı

Kazada helikopteri kullanan pilotlardan olan şehit Yüzbaşı Serhat Sığnak için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, bürokratlar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ellerini hiç bırakmadığı şehit yakınlarına başsağlığı diledi.Tıp fakültesini kazanacak kadar başarılı olmasına karşın hayalini kurduğu askeri pilotluğu seçen şehidin babası emekli hava astsubay Hayati Sığnak ile öğretmen annesi Semiha Sığnak ve ağabeyi peyzaj mimarı Orhan Sığnak uzun süre gözyaşı döktü.Şehidin annesi Semiha Sığnak, "5 gün sonra Şırnak'tan gelecekti, ciğerimiz yandı, ocağımız söndü" diye ağıt yakarken, şehidin asker şapkasını takan ağabeyi Orhan Sığnak ise, "Ocağımıza ateş düştü, daha 32 yaşındaydı. Kardeşime doyamadım, kaç ocağa ateş düştü" diyerek ağladı.Şehidin ağabeyi ve annesinden sonra tabuta sarılan evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Banu Hoşgören de uzun süre gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Banu Hoşgören'i şehit yakınları teselli etmeye çalıştı.Acılı aileye başsağlığı dileyen Bakan Ömer Çelik de, tören boyunca şehidin ağabeyi ve babasının elini tuttu. Gözyaşlarını tutamayan Bakan Çelik, daha sonra şehit yakınlarıyla birlikte tabuta omuz verdi.Cenaze başında bekleyen askerlerin yanı sıra şehidin Malatya'da görevli devre arkadaşı 2 pilot yüzbaşı da tabut başında saygı nöbeti tuttu. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.