Helikopter şehidi Uzman Çavuş Zeki Koç Osmaniye'de toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 42 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Zeki Koç için ilçeye bağlı Bostanlar Köyü'nde düzenlenen törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Osmaniye Valisi Kerem Al, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Doç.Dr. Ruhi Ersoy, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe ve belde belediye başkanları, şehidin ailesi ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Şehit annesi Zeynep Koç, babası Ali Koç, eşi Fadıma Koç, çocukları Alican Koç (17), Emine Nur (7) ve Ethem Tuğra (5) ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Koç, "Oğlum sana hakkım helal olsun" diyerek dua etti.



Daha sonra İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenazesi namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Koç'un ilçenin 54'üncü şehidi olduğu öğrenildi.

Kaynak: