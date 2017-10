Helin'in babasından acı mektup: Ölümden daha ağır!

Geçtiğimiz günlerde okul çıkışı pompalı tüfekle öldürülen Helin Palandöken'in babası bir mektup yazdı

Helin Palandöken, geçtiğimiz günlerde okul çıkışı yanındaki iki arkadaşı ile yürürken 21 yaşındaki Mustafa Yetgin'in pompalı tüfekli saldırıya uğramıştı. Palandöken, saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Ekmek ve Gül ekibi, Helin'in babası Nihat Palandöken'i ziyaret etti. Ziyarette acılı baba ekibe bir de mektup verdi.



Acılı baba mektubunda yaşadığı acının ölümden daha büyük olduğunu söyledi. Yaşanan olayda suçlunun bir bebekten bir caninin oluşmasını sağlayan toplumun olduğunu dile getiren Palandöken, anne ve babaya düşen görevin, özgürce düşünen bireyler yaratmak olduğunu söyledi.



İşte acılı babanın o mektubu: “İlk başta acımı ifade etmem gerekirse bu acıyı dile getirecek hiçbir kelime bulamıyorum. ‘Bir insanın canını en fazla ne acıtır‘ diye sorsalardı, Helin kızım vefat etmeden önce hiç tereddüt etmeden, ‘İnsanın en büyük acısı eşimin vefatı’ diyebilirdim ama özellikle benim gibi kızlarına hem annelik hem de babalık etmiş biri için bu acı ölümden daha ağır diyebilirim.



Siz hiç bilir misiniz 17 yaşına getirene kadar ne zorluklar yaşadım ama işte sen zorluk çekerek evladını her türlü kötülükten korumaya çalışıyorsun, fakat bir gün caninin biri gelip senin en değerli varlığını elinden alıyor.



Burda suçlu ‘Kim’ diye sorarsanız, bir bebekten bir caninin oluşmasını sağlayan toplumsal duyarlılıktan nasibini almamış bizleriz. Hep bir daha, bir daha ‘Kadınlar şiddete ve ölüme maruz kalmasın’ diyoruz ama bu bir dahaların hiç sonu gelmiyor. Her gün kadınlara karşı işlenen ruhsal, fiziksel şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor.



Biz ebeveynler olarak evlatlarımıza maddi olarak her şeyin en iyisini sağlamaya çaba harcıyoruz, fakat anladım ki anne ve babaya düşen görev ‘bu kızdır veya erkektir’ değil de özgür düşünen, erdemli bir birey yaratırız diye çaba harcamamız gerekiyor. İnsanın giyimine, kuşamına, inancına, fikirlerine saygılı olmayı öğretirsek kadınlara uygulanan şiddet ve cinayetleri önlemiş oluruz, en azından minimize edeceğimizi düşünüyorum.



Tek beklentim ise benim yüreğime düşen ve hiçbir zaman dinmeyecek bu acının diğer insanların yüreğine düşmemesi. Beni teselli edecek bir tek dileğim var, o da suçlunun hukuk kuralları çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılmasıdır.” (Diken)