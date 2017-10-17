Helin'in katilinin evinde o gece kavga çıkmış!

Lise öğrencisi Helin Palandöken'i acımasızca öldüren, iki arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin'in evinde o gün neler yaşandı, komşuları anlattı

Korkunç cinayet İstanbul Pendik'te işlenmişti. Liseli Helin Palandöken ve iki arkadaşı okul çıkışı durağa doğru yürürken, yanlarına Mustafa Yetgin geldi. Yetgin, iki arkadaşı yaraladıktan sonra Helin'i ise pompalı tüfekle vurarak öldürdü.



Yetgin'in apartman komşuları ise cinayetin işlendiği günün gecesinde neler yaşandığını anlattı.



Komşularından biri Mustafa'nın karşı dairesinde oturan ağabeyinin, babasıyla kavga ettiğini ve 'Neden kardeşime sahip çıkmadınız?' diyerek tepki gösterdiğini söyledi. Aile arasında çıkan kavgada evin camlarının da kırıldığını belirten komşusu, sonrasında ise ailenin binayı terk ettiğini anlattı.



Başka bir komşu ise, Mustafa'nın babasıyla yaşadığını, ağabeyinin ise karşı dairelerinde oturduğunu söyledi. Annelerini hiç görmediğini belirten komşu, Mustafa'yı da binaya girip çıkarken gördüklerini anlattı.



Acılı baba konuştu

Öte yandan Helin'in babası Nihat Palandöken, 5 yıl önce eşini kaybettiğini şimdi de bu acıyla yıkıldığını söyledi.Kızının üniversiteye gitmek istediğini ve de mühendis olmak istediğini anlatan acılı baba, kızın kendisine ‘Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım baba’ dediğini de aktardı. Eşinin ölümünden sonra kızının küçük kardeşine hem ablalık hem de annelik yaptığını belirten Palandöken, şimdi ise küçük kızıyla başbaşa kaldıklarını söyledi. Kızının ahlaklı ve de saygılı biri olduğunu belirten acılı baba, en büyük hayalinin ise onun üniversite diplomasını evin baş köşesine asmak olduğunu anlattı.Palandöken, şimdi ise en büyük isteğinin katil zanlısının en ağır cezayı alması olduğunu belirtti.