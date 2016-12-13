Hemşireler saldırı gecesini anlattı: Kendi yaralarını görmüyorlardı

Şişli Etfal Hastanesi'ne bağlı olan bu sağlık kuruluşunun çalışanları olay yerindeydi. Şehitler için olay yerine çelenk bırakan çalışanlardan biri de o gece yaralı polislere ilk müdahaleyi yapan Gülsüm Çitçi adlı hemşireydi. Olayı duyar duymaz 6 arkadaşıyla birlikte hastaneye koşarak geldiğini anlatan Çiftçi, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık"dedi. "Kahramanlarımız" olarak nitelediği yaralı polislerin tek derdinin arkadaşları olduğunu anlatan Çiftçi, " 'Ben çok iyiyim abla, lütfen beni bırakın diğer arkadaşıma bakın' diyorlardı. Hepsinin tek kaygısı buydu. Kendi yaralarını, kendi kanlarını hiçbiri görmüyordu. Sadece arkadaşının acısını hissediyordu"diye konuştu.
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