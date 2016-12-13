Hemşireler saldırı gecesini anlattı: Kendi yaralarını görmüyorlardı

Şehitler Tepesi'ni ziyaret edenler arasında bugün özel bir grup vardı. Hain saldırının gerçekleştiği noktaya en yakın hastane olan eski adıyla Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Personeli. Hemşire o geceyi anlattı: " 'Ben çok iyiyim abla, lütfen beni bırakın diğer arkadaşıma bakın' diyorlardı"

Şişli Etfal Hastanesi'ne bağlı olan bu sağlık kuruluşunun çalışanları olay yerindeydi. Şehitler için olay yerine çelenk bırakan çalışanlardan biri de o gece yaralı polislere ilk müdahaleyi yapan Gülsüm Çitçi adlı hemşireydi. Olayı duyar duymaz 6 arkadaşıyla birlikte hastaneye koşarak geldiğini anlatan Çiftçi, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık"dedi. "Kahramanlarımız" olarak nitelediği yaralı polislerin tek derdinin arkadaşları olduğunu anlatan Çiftçi, " 'Ben çok iyiyim abla, lütfen beni bırakın diğer arkadaşıma bakın' diyorlardı. Hepsinin tek kaygısı buydu. Kendi yaralarını, kendi kanlarını hiçbiri görmüyordu. Sadece arkadaşının acısını hissediyordu"diye konuştu.

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