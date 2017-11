Her 100 araçtan 38,6'sı LPG'li

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizdeki oto gaz kullanımıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’de her 100 otomobilden 38.6’sının LPG’li olduğunu açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün verdiği bilgiye göre Türkiye’de 11 milyon 802 bin 713 otomobil bulunuyor ve 10 bin 494 oto gaz bayisinin bulunduğu ülkemizde, LPG dönüşümü yapan 835 adet firma var.



CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’nin oto gaz tüketiminde dünyada ilk sıralarda gösterildiğine dikkat çekti. Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Ülke genelindeki oto gaz istasyon sayısı kaçtır? Yalnız oto gaz ile çalışan araç sayısı kaçtır? Oto gaz ve benzin sistemi bulunan araç sayısı kaçtır? Oto gaz araç yetkili servis sayısı kaçtır?2016 ve 2017 yılında kaç oto gaz kullanan araç kaza yapmıştır? Akaryakıt olarak kaç benzinli, kaç mazot yakıtlı araç kaza yapmıştır? Orijinal olmayan araçların denetlenmesi teknik olarak yapılmakta mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.





10 BİN 494 ADET LPG OTO GAZ İSTASYONU VAR



Bakan Faruk Özlü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kendi internet sitelerinde yayımlanan verilere göre ülkemizde 10.494 adet LPG oto gaz bayisinin bulunduğunu açıkladı.



TÜİK ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre (Ağustos 2017), ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıtların 11 milyon 802 bin 713 adedini otomobiller oluşturmakta olup, bu araçların % 38,6'sının LPG, % 26,1'inin ise benzin yakıtlı olduğunu bildirdi. Bakan Özlü, “ Bu çerçevede, trafiğe kayıtlı toplam 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin 4 milyon 561 bin 218 adedi LPG, 3 milyon 86 bin 376 adedi ise benzin yakıtlıdır” dedi.





LPG DÖNÜŞÜMÜ YAPAN FİRMA SAYISI 835



Bakan Faruk Özlü, Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" ve "TS 12664-1 Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için dönüşümünü yapan Genel kurallar" standardı kapsamında TSE tarafından belgelendirilen 835 adet firmanın bulunduğunu açıkladı.





KAZA İSTATİSTİKLERİ ARAÇLARIN YAKIT SİSTEMİNE GÖRE AYIRIM YAPMIYOR



Kaza istatistiklerinin sorumluluk alanı itibariyle İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü) tarafından kayıt altına alındığını bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, TÜİK ve İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarına yönelik hazırlanan istatistiklerde araçların yakıt sistemlerine göre bir ayrım yapılmadığını vurguladı.



LPG dönüşümü yapılan araçlara ilişkin hükümlerin, Bakanlıklarınca yayımlanan "Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde” yer aldığına değinen Bakan Özlü, Dönüşüm yapılan araçların projeye uygun olarak tadil edilmesine ilişkin kontrollerin araç muayene istasyonları aracılığı ile gerçekleştirildiğini belirtti.





DENETİMLER TRAFİK ZABITASINDA



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan "Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek her an muayeneleri yapılabilir." hükmü gereği söz konusu araçlar trafik zabıtalarınca da kontrol edilerek gerekli durumda araç muayene istasyonlarına yönlendirilebilmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.





LPG’Lİ ARAÇLARA 8 AYDA 125 BİN DAHA EKLENDİ



Ülkemizde, trafiğe kayıtlı olan benzinli, dizel ve LPG'Ii araç sayısına ilişkin TÜİK verileri verilerini de açıklayan Bakan Özlü, 2016 yılında 3 milyon 31 bin 744 olan benzinli araç sayısının 2017 yılının ilk 8 ayında 3 milyon 86 bin 376’ya çıktığını, 2016 yılında 3 milyon 803 bin 772 olan dizel araç sayısının 2017 yılının ilk 8 ayında 4 milyon 112 bin 442’ye yükseldiğini, 2016 yılında 4 milyon 439 bin 731 olan LPG’li araç sayısının ise 2017 yılının ilk 8 ayında 4 milyon 561 bin 218’e yükseldiğini kaydetti. Buna göre LPG’li otomobil sayısı 8 ayda yaklaşık 125 bin adet artış gösterdi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılında 11 milyon 317 998 olan otomobil sayısının 2017 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 802 bin 713’e çıktığını bildirdi.





GÜRER: “DENETİMLER YETERSİZ”



CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer ise benzinli, dizel ve LPG’li otomobiller içinde sayıları 4 milyon 500 bini aşan LGP’li otomobillerin çoğunlukta olduğunu belirterek, “Akaryakıta sürekli gelen zamlar sürücüleri sürekli arayışa itiyor.Hibrit araçlara da giderek daha yoğun yöneliş olması da olağan. Her yıl 250 bin ila 300 bin LPG’li araç trafiğe çıkıyor. Bu araçlar Bakanlığın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 835 adet olan dönüşüm firmaları tarafından yapılıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz haziran ayında yayımladığı bir yönetmelikle araçların LPG’ye dönüşümlerinin denetimlerinde Makine Mühendisleri Odası’nın yetkisi kaldırıldı ve denetim sadece firmalara bırakıldı. Odaların devre dışı bırakılması yanlış oldu. Bu dönüşüm ve değişiklikler mutlaka uzman ekiplerce sağlanmalı ve olası olumsuzluklar önceden önlenebilmelidir” dedi.