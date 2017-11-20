Her ay 1000 hayvanı tedavi ediyorlar

Erzurum'da son teknolojiyle donatılan Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde, her ay ortalama bin hasta hayvan tedavi ediliyor

Erzurum'da, son teknolojiyle donatılan Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde ayda ortalama bin hasta hayvan sağlığına kavuşturuluyor.



Üniversite yerleşkesinde geniş bir alana kurulan, hem poliklinik hem de acil servis hizmeti sunan hastanede inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanların yanı sıra kedi, köpek ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor.



Tomografi, radyoloji ve ekokardiyografi gibi son teknolojik cihazlarla hayvanların hastalıklarına tanı konulabilen hastanede, hasta hayvanlar için ameliyat sonrası hasta bakım üniteleri de yer alıyor.



Hayvanlar için tüm imkanların sunulduğu hastanede, acil kliniğin yanı sıra cerrahi, doğum ve jinekoloji ana bilim dallarında 20'si akademisyen olmak üzere yaklaşık 30 kişi hizmet veriyor.



Hasta hayvanların tanısı için gelişmiş laboratuvarlarda biyokimyasal, mikrobiyolojik, virolojik, patolojik ve parasitolojik analizler de gerçekleştirilebilen hastanede, yakın zamanda hayvan ambulansları da hizmete girecek.



Ayda bin hasta hayvan tedavi ediliyor



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Aktaş yaptığı açıklamada, söz konusu hastanenin tam teşekküllü olarak bir yıldır hizmet verdiğini söyledi.



Aktaş, hastanede aylık ortalama bin hasta hayvanın tedavi edildiğini belirterek, "Hastanemize günlük 25-40 hasta hayvan getiriliyor. Hastalarımız hem çiftlik hayvanları hem kedi, köpek ve kanatlı hayvanlar hem de kafes kuşları ile yabani hayata dair hasta hayvanlar. Göbek enfeksiyonundan ortopedik vakalara varıncaya kadar ekibimiz, her türlü cerrahi müdahale ve tedaviyi başarılı şekilde yapıyor." dedi.



Hedeflerinin hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak ve hastanede eğitim gören öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmak olduğuna vurgu yapan Aktaş, hastanenin hafta içi 08.00 ile 17.00 saatlerinde poliklinik, 17.00'dan sonda ise acil servis hizmeti verdiğini kaydetti.