Her daireye bir araç park yeri zorunluluğu geliyor!

Otoparklara yeni düzenleme görüşe açıldı. Düzenlemeyle, toplu taşımaya yönlendirme amacıyla 'Park et-Devam et' otoparkları ve her daireye en az bir araç için otopark zorunluluğu getiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan 'Otopark Yönetmeliği' taslağı görüşe açıldı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden görüşe açılan yönetmelik taslağıyla, yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun, otopark ihtiyacının tespit ve giderilme esaslarının, ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor.



HER DAİREYE BİR ARAÇLIK YER



Taslağa göre, birim park alanı, binek otoları için en az 20 metrekare, kamyon ve otobüsler için de manevra alanı hariç en az 50 metrekare üzerinden belirlenecek. Akşam'ın haberine göre taslak, yerleşim alanlarında otoparklar, kullanım yerleri ve bunlara ait en az otopark miktarlarına ilişkin düzenlemeyle, her daireye en az bir araç için otopark zorunluluğu getiriyor.



TOPLU TAŞIMAYA TEŞVİK



Taslağa göre, araçların şehir merkezine yönlendirilmemesi için kent merkezi dışında, çeperlerinde yer alan ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına en çok 500 metre mesafede tesis edilen ve detayları ulaşım veya otopark ana planıyla belirlenen 'Park et-Devam et' alanları ayrılacak.



BİSİKLETLERE EK ALAN



Taslakta, bisikletliler için de yeni düzenleme yer alıyor. Buna göre, bütün otopark türlerinde, otopark alanının yüzde 1'i kadar ilave bir alan, bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak. Taslağa göre, yaya alanları ve kaldırımları otopark olarak düzenlenemeyecek. Engellilerin kullanımına yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi de zorunlu hale gelecek.



AĞAÇLARA ZARAR VERİLMEYECEK



Otopark giriş ve çıkışlarında mevcut ağaç dokusunun korunması, gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması kaydıyla bölge ve genel otopark kurulabilecek.



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN DE



Otoparklarda her 50 park yerinden biri, elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek. Taslakta, onaylı imar planında tespit edilen bölge ve genel otoparkların uygulama döneminde belediyelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına alınması şartı da var.