'Hero'lu tişörtün sırrı o dergide saklı!

Terör örgütü FETÖ üyelerinin özel önem verdiği 'hero' kelimesinin sırrı çözüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı yazının başlığı 'Despair and Heroes' yani 'Umutsuzluk ve Kahramanlar'mış

'Hero'lu tişörtün sırrı o dergide saklı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı dava sırasında tutuklu bir sanığın "hero (kahraman)" yazan bir tişört giymesi gündeme oturmuştu. Son günlerde de Türkiye'nin dört bir yanında "hero" tişörtü giyenler gözaltına alınıyor.

Terör örgütü FETÖ üyelerinin özel önem verdiği belirtilen bu kelimenin sırrı çözüldü. 'Hero' kelimesi FETÖ'nün İngilizce yayın yapan dergisi The Fountain Magazine'de Ağustos 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında yayımlanan sayısının kapağında yer aldı. Kapaktaki "Despair and Heroes" yani "Umutsuzluk ve Kahramanlar"başlığı Fethullah Gülen'in derginin dördüncü sayfasında yer alan yazısının başlığıydı. (Oda TV)

Etiketler; #fetö #hero #15 temmuz
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