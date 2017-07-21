'Hero' tişörtü giyen garsona gözaltı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde üzerinde 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen otel garsonu 29 yaşındaki M.S., polis tarafından gözaltına alındı

'Hero' tişörtü giyen garsona gözaltı

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan M.S., üzerinde siyah renkle 'Hero' yazılı beyaz tişörtle dün sabah işe geldi. FETÖ duruşmalarıyla gündeme gelen tişörtü gören oteldekiler polise ihbarda bulundu. Otele gelen polis M.S.'yi gözaltına alırken, şüphelinin dolabında yapılan aramada söz konusu tişört bulunarak el konuldu.

Polis merkezindeki ifadesinde tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini, bunu televizyonda gördüğünü fakat önemsemediğini belirten M.S., beyaz tişörtleri çok sevdiğini aktardı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #hero
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