Hiç susmadan konuşan kadın sosyal medyada olay oldu

Sokaktaki vatandaşların belirli konularda görüşlerini alan Açık Ekran Youtube kanalında, bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu. Mikrofona konuşan bir kadının, hiç ara vermeden konuşması ve her şeyi peş peşe sıralaması ilginç anlara sahne oldu

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, söz alıp konuşan bir kadın viral oldu.

Sokaktaki vatandaşların belirli konularda görüşlerini alan Açık Ekran Youtube kanalında, bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu.

Mikrofona konuşan bir kadının, hiç ara vermeden konuşması ve her şeyi peş peşe sıralaması ilginç anlara sahne oldu.

Uzatılan mikrofona, "Amerika, İsrail, Fransa, Hollanda’ya; bit, pire, sirke, tahta kurusu gönderip terörü bitireceğim" diyen kadın, "Bundan 6 ay önce bir defa banyo yaptım, ondan önce 1 yıl boyunca banyo yapmadım, elbiselerimi değiştirmedim. Amerika’ya bit göndererek terörü kökten bitireceğim Allah’ın izniyle, destek çıkın" diye ifade etti.