'Hira bebeğin' evine silahlı saldırı

Saat 14.30 sıralarında da Dağ ailesinin yaşadığı merkez Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle 5 el ateş edildi. Baba Emrah Dağ'ın şikayeti üzerine aileye gözdağı vermek için silahı ateş ettiği ileri sürülen Türkan İlhan'ın amcası Metin İlhan ile adı öğrenilemeyen bir yakını gözaltına alındı.Kaynak: DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gelişmeleri değerlendiren Emrah Dağ, tehdit edildiklerini söyledi. Dağ, "Türkan İlhan'ın amcası Metin İlhan ve beraberindeki bir kaç kişi evimize geliyor. Evin yakınında pompalı tüfeği arabadan çıkaran Metin İlhan, 5 el ateş ediyor. Polis tarafından yakalandılar. Biz yaşananlardan ötürü şikayetçi olduk" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.