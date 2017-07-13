'Hira bebeğin' evine silahlı saldırı

Hira Dağ'ın katil zanlısı Türkan İlhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasının çıkışında yaşanan gerginlik ailenin evinde devam etti. Polisin biber gazı sıkarak dağıttığı sanık İlhan'ın yakınları, ölen bebeğin ailesini tehdit edip adliyede ayrıldı. İddiaya göre, ölen Hira'nın anneannesi Birgöl G.'yi arayan Türkan İlhan'ın yakınları, aileyi tehdit etti

Saat 14.30 sıralarında da Dağ ailesinin yaşadığı merkez Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle 5 el ateş edildi. Baba Emrah Dağ'ın şikayeti üzerine aileye gözdağı vermek için silahı ateş ettiği ileri sürülen Türkan İlhan'ın amcası Metin İlhan ile adı öğrenilemeyen bir yakını gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gelişmeleri değerlendiren Emrah Dağ, tehdit edildiklerini söyledi. Dağ, "Türkan İlhan'ın amcası Metin İlhan ve beraberindeki bir kaç kişi evimize geliyor. Evin yakınında pompalı tüfeği arabadan çıkaran Metin İlhan, 5 el ateş ediyor. Polis tarafından yakalandılar. Biz yaşananlardan ötürü şikayetçi olduk" dedi.







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