'Hira bebek' duruşmasında kavga çıktı

MERSİN'de, geçen 22 Mart'ta 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 3.5 yaşındaki Hira Dağ'ı attığı iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Türkan İlhan'ın yargılanması olaylı başladı. Hira'nın annesi Devan Dağ duruşmada kuzeni olan sanık Türkan İlhan'a 'katil' diye bağırırken, duruşma çıkışı kavgaya tutuşan tarafları polis biber gazıyla müdahale ederek ayırabildi

Olay, geçen 22 Mart günü saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi 27 yaşındaki Devran Dağ tarafından televizyon izlemesi için salona bırakılan minik Hira'yı, evde bulunan annesinin kuzeni Türkan İlhan kucağına aldı. Hira, İlhan'ın kucağındayken salondaki 12'inci kattaki dairenin Fransız balkonundan düştü. İlhan, olayın şoku ile kimseye bir şey söylemeden salondan diğer odaya geçerken, bahçede bulunanlar evdekilere minik kızın düştüğünü haber verdi. Çağrılan sağlık ekibi, Hira'yı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hira, götürüldüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirirken, polis olay nedeni ile soruşturma başlattı.



Türkan İlhan ilk ifadesinde Hira'nın balkon korkuluklarının yanına koyduğu yastığın üzerine çıkıp buradan düşmüş olabileceği ileri sürdü. Ancak aynı gece evde olan ve adı açıklanmayan bir yakını, minik Hira'yı, Türkan İlhan'ın kucağından düşürüp ölümüne neden olduğunu söyledi. Bir süre önce eşinden boşanan Türkan İlhan, bu gelişme üzerine gözaltına alındı ve sorgusunda Hira'nın ellerinden kayıp düştüğünü itiraf etti. Tutuklanan 2 çocuk annesi Türkan İlhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'KATİL' DİYE BAĞIRDI



Mersin 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Türkan İlhan tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılırken, Hira bebeğin annesi Devran ve babası Emrah Dağ, tarafların yakınları ve avukatlar duruşmada hazır oldu. Anne Devran Dağ sanığı görür görmez sinir krizi geçirirken, acılı anneyi eşi duruşma boyunca teselli etti. Devran Dağ zaman zaman 'katil' diye bağırdı.



Savunma yapan Türkan İlhan, suçlamaları kabul etmeyerek, "Onu çocuğum gibi seviyordum. Karnını doyurdum, banyo yaptırdım, sevdim. İfademi polis baskısı altında verdim. Depresyondaydım, polisler sürekli baskı yapınca 'Artık bitsin diye evet ben yaptım' dedim. Polisteki ifademi kabul etmiyorum. Benim de 2 çocuğum var. Ben bu kadar cani olamam. Karıncayı bile incitemem. 5 aydır çocuklarımı göremiyorum. Ben kendi halinde bir insanım. Ben Hira'nın dayısı C.G.'den şüpheleniyorum. Nişanlısından ayrılınca depresyona girmişti, O yapmış olabilir" dedi.



Sanıktan şikayetçi olan baba Emrah Dağ ise, "Olaydan yarım saat önce dışarıya çıktım. En son gördüğümde Türkan ile kızım yalnızdı. C.'yi suçluyor ama o uyuyordu. Olaydan hemen sonra eve geldim. Türkan eşimin elinden bebeğimizi alıp kucağına aldı. Hira'ya bakmak için aşağıya gelmedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.



Anne Devran Dağ ise, "Erkek kardeşimi suçluyor ama uyuyordu odasında. 4 yıldır yapmamış o gün mü yapacak? Türkan kızımı canice öldürdü. Türkan yaptı ve şikayetçiyim" dedi.



Türkan İlhan'ın suçladığı, Hira bebeğin dayısı C.G. de olay anında uyuduğunu kaydederek suçlamayı reddetti.



Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ertelendi.



Duruşmanın hemen ardından salondan koridora çıkan taraflar, sözlü tartışmanın ardından birbirlerine girdi. Polis kavgaya müdahalede edip tarafları biber gazı sıkarak dağıttı.

Kaynak: