Hırsızlık yaptı bir de not bıraktı!

Adana'da bir hırsızın pişkinliği 'pes artık' dedirtti. Bir tatlıcıdan 250 TL çalan hırsız, bir de dükkan sahibine not bıraktı

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Bir süre tatlıcıda çalışan 17 yaşındaki F.S. daha sonra işten çıkartıldı. 16 Ekim tarihinde tırmanarak eski işyerine giren F.S. önce raftaki tatlılardan yedi. Daha sonra da dolaptan içecek alıp içen F.S. daha sonra da paralara yöneldi.



Bozuk para çekmecesini karıştıran F.S. para çekmecesinden 250 TL'yi alarak cebine koydu. Küçük hırsız daha sonra da bir tatlı kutusunu alarak içine "Bir dahakine daha çok para isterim" yazdı. Bu kutuyu da tezgahın üzerine bırakan hırsız daha sonra da kaçtı.





Sabah iş yerine geldiğinde dükkanına birinin girdiğini ve de notu gören iş yeri sahibi Mahmut Baylas ise polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden hırsızın kimliği belirlendi. Polis ekipleri aynı gün hırsızı yakalarken, hırsızın üzerinden de işyerinden aldığı paralar çıktı. F.S. yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadesinin ardından ise F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.