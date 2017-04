Hırsızlıkla suçladılar, dövüp kuyuya attılar

Konya'da 25 yaşındaki Ramazan B. ile Afganistan uyruklu arkadaşı 24 yaşındaki Mazar Mohammed J.'nin, kümesteki tavuklarını çaldığını ileri sürdüğü 32 yaşındaki Erkan C.'yi, el ve ayaklarını bağlayıp boş su kuyusuna atarak işkence yaptıkları iddia edildi. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Ramazan B. ve Mazar Mohammed J., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Olay, geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp yürüyerek şehir merkezine gitmek isteyen Erkan C., iddiaya göre bir bahçe içerisinden geçtiği sırada önceden tanımadığı elinde tüfek olan iki kişi yanına gelerek, ''Tavuklarımızı sen mi çaldın?'' diye sordu. Şüpheliler, tavuklardan haberinin olmadığını söyleyen Erkan C.'nin el ve ayaklarını bağlayıp dövdü. Ardından bahçedeki boş su kuyusuna attı.



Erkan C.'yi kuyuda bir süre beklettikten sonra dışarı çıkaran iki kişi, iddiaya göre bu kez Erkan C.'nin kıyafetlerini çıkartıp, çıplak halde tekrar dövdü. Daha sonra Ekran C.'den çalınan 30 tavuğun parasını istedi, aksi takdirde kendisini öldüreceklerini söyledi. Erkan C. bunun üzerine ağabeyi Erdoğan C.'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ağabey şüphelilere 500 lira verdikten sonra kardeşini alıp götürdü. Erkan C. önce özel bir hastaneye, ardından da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.



KUYUNUN YANINDA EŞYALARI BULUNDU

Erkan C.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olay yerine gittiğinde bahçe içerisindeki kuyunun yanında Erkan C.'ye ait eşyalar ve nüfus cüzdanını buldu. Evin Abdullah B.'ye ait olduğunu belirleyen polis, evi Abdullah B.'nin oğlu pazarcılık yapan Ramazan B.'nin kullandığını tespit etti. Polis, Ramazan B.'yi kısa süre sonra yakaladı. Ramazan B.'nin ifadesi doğrultusunda olay günü yanında bulunan arkadaşı Afganistan uyruklu Mazar Mohammed J. de kısa sürede yakalandı. Ramazan B. polise verdiği ilk ifadesinde, 30 tavuğunun birer gün arayla çalındığını, son kalan tavuğuna bakmaya gittiğinde kümeste tanımadığı Erkan C.'yi gördüğünü, havya ateş ettiğini, kavga ettiklerini ancak C.'yi kuyuya atmadığını söyledi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kasten yaralama' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Ramazan B. ve Mazar Mohammed J. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.