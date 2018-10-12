HLT Plastik Bio Eczane Poşeti

Eczane poşetleri, markalaşmaya önem veren eczacıların kurumsal kimliklerinin en önemli unsurlarından birisidir.

Eczane poşetleri, markalaşmaya önem veren eczacıların kurumsal kimliklerinin en önemli unsurlarından birisidir. Bu nedenle birçok eczacı kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklı ebat ve tiplerde, tasarımlarıyla dikkat çeken ve akılda kalıcılığı yüksek, dayanıklı ve yüksek kaliteli eczane poşeti kullanmaktadır. Türkiye genelinde faaliyet yürüten 30.000 civarındaki eczacının istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan HLT Plastik;veolmak üzere 3 farklı ebatta eczane poşeti üretim ve satışını yapmaktadır.veyaolmak üzere iki faklı tipteki eczane poşetlerini, doğada kısa süreden çözünebilen dolayısıyla çevreye zarar vermeyen Bio malzemeden üretmekte, poşeti atık olmaktan çıkarmaktadır. Ayrıca site üzerinden istenilen tip ve ebattaki poşetlerden ihtiyaç doğrultusunda karma poşet paketi de hazırlanmaktadır.Markasına özgü desenlerle tasarladığı sektördeki en kaliteli eczane poşetlerini en ucuz fiyat garantisi ile satışa sunan HLT Plastik; telefon veya web siteleri üzerinden verilen siparişleri ürünleri ertesi gün müşteriye ulaşacak şekilde kargoya vererek kısa sürede eczacı müşterilerinin poşet ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyor. Üstelik müşterilerine o kadar güveniyor ki, ödemeyi siparişler müşterilerinin eline ulaştığında ve üründen memnun kaldığını belirttiklerinde tahsil ediyor.2012 yılında Dünyaca ünlü Alaçatı sabunları bayiliği ile başlayan serüveni, HLT Plastik markası ileimalatı, toptan ve perakende satışı ile yeni bir boyut kazandı. Firma sektörde henüz yeni olmasına rağmen doğada çözünebilme özelliği ile çevreyi kirletmeyen doğa dostu ürünleri, ürün çeşitliliği, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve uygun fiyat politikası ile kısa sürede başta Kahramanmaraş, İstanbul, Kayseri, Adana, İzmir, Ankara olmak üzere Türkiye genelinde birçok eczanenin çözüm ortağı olmayı başarmıştır.Gelişen teknoloji ve eczacıların değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak üretim ve satış politikasını şekillendiren HLT Plastik; doğada çözünebilme özelliği ile çevreyi kirletmeyen doğa dostu bio eczane poşetlerini, kendine özgü tasarımları ile buluşturarak eczacıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok çeşitli ebatlardaki poşetleri, ürün yelpazesine eklemeye devam etmektedir."Müşteriye Sonsuz Güven" ve "En Uygun Fiyat" politikasını benimseyen firma, ister telefon ile isterse de web siteleri üzerinden verilen siparişlerde sipariş verilen ürün bedelini, ürün müşteriye ulaştığında ve eczacılar üründen memnun kaldığında tahsil etmekte ve ürünlerine en ucuz fiyat garantisi vermektedir. Firma olarak www.hltplastik.com sitesinden satın almış olduğunuz eczane poşeti fiyatından daha ucuzunu bulduğunuzda aradaki fiyat farkını ödemeyi taahhüt etmektedir.Yine "Hızlı Teslimat = Müşteri Memnuniyeti" ilkesinden yola çıkan Hlt Plastik, sipariş verilen poşet ve bez çantaların, ertesi gün müşteriye ulaşacak şekilde kargoya vermektedir.