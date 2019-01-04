Hocasını öldüren üniversiteli: Önce 2 el ateş ettim sonra bıçakladım

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail H. tutuklandı. Emniyette ifade veren H., Damar'ın kendisine ters cevaplar verdiğini ileri sürerek, 'Evden aldığım babamın silahı ile Ceren Damar Şenel'e iki el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail H. tutuklandı. Hukuk Fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Şenel'i önceki gün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan İsmail H, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hasan İsmail H. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan İsmail H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cinayetin ardından "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini paylaşan aynı üniversitenin öğrencisi M.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övmek" suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.

'Kopya çektim'

Emniyette ifade veren H., Damar'ın kendisine ters cevaplar verdiğini ileri sürerek, "Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm" dedi.

'İntihar etmek istedim'

Cezaevine gönderilen H., cinayeti nasıl işlediğini de şöyle anlattı: "Odasına gittim ancak beni tersledi 'Çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e iki el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum."