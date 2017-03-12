Hollanda ile 'diplomatik' gerilim

Önceki akşam Hollanda ile tarihin en büyük diplomatik krizi yaşandı. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konvoyu, Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına 30 metre kala durduruldu. Konsolosluk binasına sokulmayan Kaya sınır dışı edildi, Türkiye'ye döndü. 30 metreyi gidemeyen AKP, bundan oy çıkarmaya çalışıyor

Türkiye - Hollanda ilişkileri tarihin en büyük diplomatik krizlerinden birini yaşıyor. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmedi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya 'istenmeyen kişi' ilan edilip sınır dışı edildi. Almanya'ya intikal eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dün sabah saatlerinde Könl-Bonn Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçakla Türkiye'ye döndü. Kaya Köln'de, çok sayıda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yöneticisi ve ellerinde Türk bayrağı ile alana gelen vatandaşlar tarafından uğurlandı.



Hollanda'da neler oldu?



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine rağmen Hollanda'nın Rotterdam kentine kara yoluyla gitme kararı aldı. Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı. Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın programını takip etmek üzere Rotterdam'a giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve AA ekibinin bulunduğu araçtakilere kimlik kontrolü yaptı. Bakan Kaya'nın aracı Türkiye Hollanda Başkonsolosluğu'na 30 metre kala durduruldu. Bakan Kaya'nın konsolosluk üyeleri ile görüşmesine izin verilmedi. Bölgede çok sayıda Türk vatandaşı protesto gösterileri düzenledi. Reuters'ın Hollanda basınına dayandırdığı habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı istenmeyen kişi ilan edildi, alıkonuldu ve Almanya sınırına götürüldü. Bakan Kaya, Almanya'dan uçakla Türkiye'ye geri döndü.



Kaya'nın açıklaması



Televizyon kanalına telefonla bağlanan Bakan Kaya, 'Konsolosluğun 20 - 30 metre kadar yakınındayım. Vatandaşlarımız ön tarafta bekliyorlar onların da yanına gitmemize izin verilmedi. Gerçekten akıl almaz olaylar yaşanıyor Avrupa'da. Biz buraya Türkiye'nin öz evlatlarıyla buluşmaya geldik. Bu anti demokratik hareketlerin bizi durduracağını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İptaller olunca biz de karayolu ile geçtik buraya ama bizim konsolosluğa geçmemize izin verilmiyor. Yolda polisler arkadaşlarımızı durdurdular. Toplantı, seyahat hakkı. Hollanda bu değerlerini gözden geçirmeli. Buradaki Avrupalı Türkler bizim vatandaşımız' dedi.



Sınır dışı edildi



Polis konvoyu eşliğinde Hollanda'dan sınır dışı edilen Bakan Kaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez. Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum.'



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karar skandaldır



Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kararı skandal olarak niteledi. Rotterdam'a gideceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni Hollanda tarafından iptal edildi. Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edildiğini Bahçeşehir'de yaptığı konuşma sırasında açıkladı. İptale gerekçe olarak 'kamu düzeni' ve 'güvenlik' gösterildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından, hükümet kanadından yayınlanan açıklamada "yaptırım tehditlerinin çözüm arayışını imkansızlaştırdığını" belirtildi.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan, Nazi benzetmesi çizgiyi aşmıştı



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 'Öfkeli olduklarını anlıyorum ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi çizgiyi aşmıştı' dedi.

Rutte'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun uçağının ülkeye iniş yapmasının kamu düzeni için tehdit oluşturduğu savunulmuştu. İzin iptalinin ardından Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da yaşanan krize ilişkin konuştu. Kalın, 'En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hollanda'da yaşanan krize ilişkin, İbrahim Kalın'ın açıklamalarından başlıklar şöyle: 'Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade etttiği gibi Avrupa'nın geleceği bizi endişelendiriyor. Irkçı, faşist, azınlık karşıtı grupların etkin olduğu Avrupa'nın ana siyasetini belirlediği günlerde böyle bir karar alınması endişeleri haklı gösteriyor. Hiçbir diplomasi kuralıyla uyuşmadığı gibi demokratik hakların da ihlali anlamına geliyor.'

'Diplomatik dokunulmazlığı olan çalışanlarımız kuşatma altında bunu kaldırmaları gerekir. Resmi araçlarımız rehin alınmış durumda. Vatandaşlarımıza karşı orada uygulanan şiddeti gördünüz. Bunun derhal sonlandırılması gerekiyor. Burada Bu hakikaten Avrupa'nın geleceği açısından endişe verici tabloyla karşı karşıyayız.'

'Hiçbir şekilde gerilimden yana değiller. Çeşitli vesilelerle Avrupalı siyasilerin beyanatlar verdiğini görüyoruz. Avrupalı bazı ülkeler referandum sonucunu etkilemeye yönelik hareket içerisindeler. Referandumun sonucunu millet verecek. Kampanyanın bir tarafında bulunanları engellemeye yönelik faaliyetlerinden vazgeçmeleri gerek. Eğer Avrupa ülkeleri demokratik standarlar konusunda samimiyse Hollanda'nın bu tutumuna tepki göstermeliler. En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli.'



Cevap sandıkta



'Gelişmelere göre gerekli adımları, nasıl cevap vereceğimizi kararlaştırırız. Bu adımları ileri götürürlerse karşılıksız kalmaz. Hollanda veya başka bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'ni baskı altına almaya çalışıyorsa beyhude bir çaba içerisinde olduklarını bilmeleri gerekir. Vatandaşlarımızın kararlılığını eksiltmeyecektir. Bu yaptıkları hareketle oradaki vatandaşlarımız daha heyecanlı şekilde demokratik haklarını 16 Nisan'da kullanacaklar. En güzel cevabı sandıkta verecekler.'



CHP'den ilk açıklama: AKP yaşananları seçim malzemesi yapmamalı



CHP Milletvekili Engin Altay, 'Hükümetin bakanlarına yönelik önce Almanya'da başlayan ve diğer ülkelere yayılan tutumu şiddetle kınıyoruz' dedi.

AKP'nin yaşananları seçim malzemesi yapmaması gerektiğini belirten Altay, 'Bunu kabul edebilmemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olarak mümkün değil. Hükümetin bakanlarına yönelik önce Almanya'da başlayan ve diğer ülkelere yayılan tutumu şiddetle kınıyoruz. Kabul edilmesini mümkün görmüyoruz' dedi.

'Burada mesele şu. Yurtdışındaki vatandaşlar arasında bir kamplaşmanın olmaması için hepimizin duyarlı olması lazım." diyen Altay, "Ama bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik fütursuz tutuma karşı maksimum refleksimizi diplomatik ve sosyal olarak her alanda göstermek boynumuzun borcudur. Milletimizin gururunu inciten bir meseledir. Türkiye'ye yönelik farklı bir tutum' ifadelerini kullandı.

Altay'ın yaptığı açıklamalar devamla şöyle: 'Hükümetin geçmişte bu konuda AB ile ilişkiler konusunda eksiği olmuş olabilir. Ufak tefek eksik başka bir şey, Hollanda ve Almanya'nın yaptıkları hakarettir. Kabul edilmesi mümkün değil. Herkesin gözü yaşadığımız bu topraklardadır. TBMM'de dış politika ile ilgili bilgilendirme istemişizdir ama karşılık bulmadı taleplerimiz. İşin orasında değiliz. Bu millet büyük bir millettir. Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ve ötekileştirici farklı gören yaklaşım olarak görüyorum. Bu Avrupa'da bizim soydaşlarımzın yerlileri ve kurumları arasında gerginlik yaratmamalı. Bundan endişe ederim. Burası çok önemli. Bundan sonraki süreçte oradaki yurttaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin vatandaşlarıyla kamplaşmaması için tedbirli olmalıyız'



Hollanda'nın tavrı kararsızları 'netleştirdi'



Bakan Çelik Hollanda'da yaşanan krizin kararsızları 'Evet'te netleştirdiğini iddia etti. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çelik Hollanda'da yaşanan krizin kararsızları 'Evet'te netleştirdiğini iddia etti.

Çelik, Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesini şu sözlerle değerlendirdi: 'Bunu yaparak, bizim vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleyerek 16 Nisan'da 'Evet' çıkmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmamızın önüne set çekmek istiyorlar. Bu tavırla kararsız vatandaşlarımızın bile kararını 'Evet' yönünde netleştirmiş oldu. Onların cumhurbaşkanına saldırdığı, bakanları engellediği zaman vatandaşın vereceği karar bellidir.'



Davutoğlu ortaya çıktı: Kabul edilemez



Ahmet Davutoğlu, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesini eleştirerek. Avrupa'nın yapmış olduğu bu tavırların kabul edilemiyeceğini ifade etti.

Davutoğlu, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesini eleştirdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Davutoğlu, şunları kaydetti: 'Demokrasinin, katılımcılığın, ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddiasındaki Avrupanın konu Türkiye olunca takındığı tavır kabul edilemez. Popülist, ırkçı, ayrıştırıcı yaklaşımların geçer akçe olduğu bir dönemde aklı selim herkesten çok demokratik ülkeler için bir zarurettir. Dışişleri Bakanımıza demokratik bir toplantı için izin vermemek tahammülsüzlüğün ne noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. İnsanımızın nesillerdir kendine yurt bildiği ülkelerin en demokratik hakları engelleyen yaklaşımları tarihlerine utanç olarak geçmekte.'