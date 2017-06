Hukuk fakültesi öğrencisi intihar etti

ANTALYA'da, hukuk fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Can Özgüler, oturduğu 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Şakrak Caddesi'ndeki olay, dün gece meydana geldi. 5 katlı Oral Apartmanı'ndaki dairede ailesiyle oturan Can Özgüler, terastan kendini boşluğa bıraktı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Can Özgüler, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan, başına darbe alan Can Özgüler sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen anne ve babası uzun süre gözyaşı döktü. KKTC'de bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olan Can Özgüler'in, geçen hafta ailesinin yanına geldiği ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

