Hükümetin 3+3 zam teklifine KESK'ten tepki

KESK, hükümetin 2018- 2019 yılları için kamu çalışanlarına önerdiği 3+3 maaş zammı teklifine tepki gösterdi. KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, 3+3 artış teklifinin 'Sefalete devam' teklifi olduğunu söyledi

KESK eş Başkanı Aysun Gezen, Hükümet'in zam teklifine İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla yanıt verdi. Kamu İşveren Heyeti yani Hükümet'in açıkladığı teklifle kamu emekçilerinin ve kamu emekçisi emeklilerinin maaşlarında 2018 yılı için yüzde 3+3, 2019 yılı için yine yüzde 3+3 artış önerdiğini belirten Aysun Gezen, “Teklif ciddiyetten yoksun, 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi ile dalga geçen bir tekliftir. Hükümet, açlık sınırının 1.700 TL, yoksulluk sınırının 4.955 TL'ye dayandığı koşullarda aileleri ile birlikte 20 milyonu bulan geniş bir kitleye 'sefalete devam' teklifi yapmıştır" dedi.



'ALİ CENGİZ OYUNLARI'



Aysun Gezen, Ali Cengiz oyunları ile kamu emekçilerine düşük oranlı maaş artışı dayatıldığını öne sürdü. Birinci “Ali Cengiz" oyununun resmi enflasyon hesaplamalarında yapıldığını iddia eden Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Başrolünde TÜİK'in olduğu bu oyunda, enflasyon hesaplamasında alt ve üst gelir grupları arasındaki fark görmezden gelinmektedir. TÜİK, enflasyon hesaplamasında alt gelir grubunun en çok harcama yaptığı giderlerin payını düşürmektedir. Yine toplumun alt gelir gruplarının gelirinin önemli bir bölümünü ayırmak zorunda kaldığı konut harcamalarının oranı, 2010 yılında yüzde 16.83 iken 2017 yılında yüzde 14.83'e indirilmiştir. Böylece yaşanan gerçek enflasyonun perdelenmesi hedeflenmiştir. Özellikle alt gelir gruplarının çarşıda, pazarda yaşadığı gerçek enflasyonun TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonu katladığı görülecektir. Bu tabloyu es geçip 'işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik' diyenlere 'hangi enflasyona, TÜİK'in resmi enflasyonuna mı, yaşanan gerçek enflasyona mı' diye sormak gerekiyor. Buna rağmen kamu emekçilerinin maaş artışları TÜİK'in resmi enflasyonuna endekslenmiştir. Hatta 2014 yılında olduğu gibi kamu emekçilerinin maaş artışları TÜİK'in resmi enflasyonun altında dahi kaldığı olmuştur."



