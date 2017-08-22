Husumetli iki aile yolda karşılaştı, silahlar konuştu!

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gengeç ve Özer ailelerinin fertleri Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki Veli Özer ile bu sırada yoldan geçen Yakup Can Geyik ve İsa Tutay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Özer doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olay yerinde incelemede bulunan polis, kavgaya karışıp kaçan ve tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



