İBB Meclisi'nde seçim öncesi gerginlik

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nde başkanlık seçimi öncesi AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin arasından yer tartışması çıktı

İBB Meclisi'nde seçim öncesi gerginlik
Bir grup CHP'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı.  Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı. İBB Meclisi'nde ilk olarak CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Kaynak: DHA
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