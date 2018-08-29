'İçeri yalnızca polis girsin' notunu bıraktı sonra da...

Antalya'da eşiyle birlikte oturan Rus Sergey Cherevastov (48), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Cherevastov'ın, intihar etmeden önce daire kapısına Rusça 'İçeri yalnızca polis girsin' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı

'İçeri yalnızca polis girsin' notunu bıraktı sonra da...
29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:51

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi 341 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Sergey Cherevastov'un eşiyle birlikte oturduğu dairenin kapısında asılı, Rusça 'İçeri yalnızca polis girsin' yazılı notu gören komşuları, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rus adamın eşine ulaşan polis, eve girince Cherevastov'u odasında iple tavana asılı buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cherevastov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sergey Cherevastov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #intihar #rus intihar
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