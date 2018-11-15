İçişleri Bakanı Soylu: Artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı. Süleyman Soylu sınır güvenliğine ilişkin, "Sınır güvenlik yolları projemizin yüzde 76’sı tamamlandı.Sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90’ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız" dedi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması' düzenledi. 20 bin 437 emniyet, 23 bin 747 jandarma ve 475 sahil güvenlik olmak üzere toplam 44 bin 659 personel ve 383 detektör köpeğinin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında, yivsiz tüfek imalathaneleri, av bayileri, piroteknik madde satışı yapılan yerler ile 6136 sayılı kanuna göre yurda sokulması, yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olan (kılıç, kama, hançer, pala, kasatura, sustalı çakı gibi bıçak vb.) aletlerin satıldığı yerler ve asker-polis malzemesi satışı yapılan pasajlardaki iş yerleri kontrol edildi. Umuma açık eğlence mekanları ile bu yerlere açılan bulvar, cadde ve sokaklarda da uygulama yapan ekipler, internet üzerinden yasadışı yollarla silah ve tüfek satışı yaptığı tespit edilen şahısları da kontrol etti.

ARANAN 1092 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama ve operasyonlarda 416 bin 952 kişi ve 142 bin 358 araç sorgulanırken 7 bin 893 umuma açık iş yerinin de denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 1092 şüpheli yakalandı, 4 iş yeri kapatıldı, 902 araçta trafikten men edildi.

Uygulamada, idari ve trafik yönünden toplamda 1 milyon 872 bin 813 TL cezai işlem uygulanırken 24 ruhsatsız tabanca, 118 ruhsatsız av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 546 mermi, 591 kesici/delici alet, 240 gram esrar, 53 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy, 54 adet captagon ve 4 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan bu işlemler sonucu 90 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca 3 bin 32 av bayisi ve silah imalathanesi denetlenirken, 9 kilo 74 gram izinsiz piroteknik madde, 522 av tüfeği, 752 yasaklı av tüfeği aksamı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 37 av bayi ile silah imalathanesi hakkında işlem yapıldı.