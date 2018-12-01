İçişleri Bakanlığı açıkladı: Artık paylaşmak yasak!

İçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla, güvenlik kamerası görüntüsü paylaşımı yapan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilengenelgede, suç ve suçlularla mücadele kapsamında güvenlik kameralarının kamu veözel sektör tarafından etkin kullanıldığı hatırlatılarak, kent güvenlik yönetimve plaka tanıma sistemleri, kamu binaları başta olmak üzere apartman, site ve işyerlerinde güvenlik kameralarıyla 24 saat esasına göre kayıt yapıldığına dikkatiçekildi. Bakanlığa mevzuatla verilen suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeni vegenel güvenliği sağlama görevi kapsamında, şehir içi toplu ulaşım araçlarında dagüvenlik kameralarının bulunduğu belirtildi.

SUÇ NİTELİĞİNDE OLDUĞU VURGULANDI

Genelgede, güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan, delilveya kişisel veri niteliği taşıyan görüntülerin yayımlanmasının soruşturmanıngizliliğini, suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özelhayatın gizliliğini ve kamu düzenini olumsuz etkilediğine, bu görüntülerinyayınlanmasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliğinde olduğu vurgulandı.