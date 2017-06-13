İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı'ndan açığa alınan ve ihraç edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tamamının Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi

Ankara Cumhuriyet tarafından Kumu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, daha önce bir kısmı meslekten ihraç edilen, bir kısmı açığa alınan İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tamamı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen bu kişilerin yakalanması için çalışmaların başladığı belirtildi.

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