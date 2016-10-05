15 Temmuz darbe girişimi gecesi yakalanan ve sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ü arama çalışmaları sürüyor. FETÖ
'nün imamı olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtığı iddia ediliyor. Başka bir iddiaya göre ise Öksüz kaçmadan önce Kırklareli'nin Çeşmeköy'ünde bulunan terk edilmiş bir bağ evinde kaldı. Tek odalı bağ evinde yapılan aramada ise yerde yakın zamanda yakıldığı düşünülen gazete küllerinin bulunması dikkat çekti.
15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi olarak görülen firari FETÖ'cü Adil Öksüz
'ün kaldığı son yer bulundu. Öksüz, iddiaya göre bir hafta önce Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtı. Kaçışından önce de Kırklareli'nin sınır köylerinden Çeşmeköy'de, FETÖ'cü şirketin arazisinin hemen yanında terk edilmiş bir bağ evinde kaldı. İstanbul'da yaşayan Çeşmeköylü bir vatandaş, akrabalarının köydeki arazisiyle ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarcının ifadesine göre, sahipleri 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanan Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri şirketi yetkilileri, 2014'te Çeşmeköy'de düşük fiyatlara arazi toplamaya başladı.
YERDE, YAKILMIŞ GAZETE KÜLLER
İhbarcı, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde sık sık Adil Öksüz
'ün adının geçtiğini anımsadığını söyledi. Şirket tarafından satın alınan arazinin boş olduğunu, bölgede terk edilmiş evler bulunduğunu da dile getirdi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden kolluk güçleri, bir bağ evinde kısa süre öncesine ait yaşam izlerine rastlandı ancak kimse bulunamadı. Öksüz, iddiaya göre yurtdışına kaçmadan önce terk edilmiş haldeki bu bağ evinde kaldı. Tek odalı, birkaç metrekare büyüklüğünde, kerpiçten bağ evinde, kurulu kuzine bir soba bulunurken, birçok ev gereçlerinin yanı sıra bir de döşeği üzerinde yatak görüldü. Yerde çok yakın zamanda yakıldığı belli olan gazete külleri ve bir bidon turşu bulundu. (Sabah)
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