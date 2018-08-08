İdeal Bir Kartvizit Nasıl Olmalıdır?

Gelişen teknolojiden en çok etkilenen ve bu gelişime ayak uyduran alan kuşkusuz matbaa sektörüdür. Özgün tasarımlarla desteklenmesi nedeniyle de günün şartlarına rahatça uyum sağlamak için ideal bir araçtır

Gerek müşterilerinize, gerekse tedarikçilerinize şirketiniz hakkında ilk bilgiyi kartvizit yardımıyla verebilirsiniz. Güzel bir logo, ünvan yazan bir kartvizit , özgünlük, tasarım ve kullanılan ürünün kalitesi, ideal bir kartvizit için oldukça önemli detayların başında sayılabilir.

Kartvizit fiyatları 6 liradan başlarken yüzlerce liralara ulaşabilmektedir. ( 1000 adet baz alınarak )

Peki bu fiyatları neler etkiler ve ideal kartvizit için nelere dikkat edilmeli?

İdeal bir kartvizit, şirket profilini iyi yansıtmalıdır. Bir teknoloji şirketi için olan tasarım, inşaat şirketi için kullanılmamalı, hatta mümkünse özgün tasarımlara yönelinmeli.

Kalınlık, kartviziti dolu gösteren, dikkat çeken bir detaydır. Kartvizitin kalınlığı, fiyatı da etkileyen bir detaydır ve buraya harcanan para kesinlikle fuzuli değil, gereklilik olarak görülmelidir.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, şirketler arası bağlantılarda öncelikle kartvizit alışverişi yapılır. Bu alışveriş sırasında kartvizitin sizi ve şirketinizi yansıtması son derece önemlidir.

Şeffaf kartvizitler, tıpkı kalınlık gibi önemli yeniliklerin başında geldiği için kartviziti verdiğiniz şahıs öncelikle bir süre sadece meraktan bu kartviziti uzun uzadıya incelemektedir. Zaten sizin de istediğiniz bu değil mi? O halde şeffaf kartvizitler de önemli bir fark olarak kalın kartvizitlere alternatif olarak görülebilirler. Bu kartvizit türünde önemli olan tasarım ile şeffaflığın bütünleşmesidir. Kötü bir tasarım, şeffaf kartvizitin tüm albenisini yok edebilir. Salt bu nedenle işinin ehli bir tasarımcının ellerinde şekillenmesi son derece önemli bir detaydır.

Renk skalası bir başka önemli detaydır ve fiyatı etkileyen bir başka unsurdur. Rengarenk bir tasarım bazen göz yorup fiyata artı oranda etki ederken bazen de hem fiyata artı etki edip hem de olumsuz bir yansıma oluşturabilir. Bu nedenle rengarenk bir kartvizit tasarım yaparken özellikle dikkatli olunmalıdır.

Tek yön, çift yön detayı da bir başka kriterdir. Eskilerde tek yön baskı çok popülerken, özellikle uluslararası şirketler çift yönlü, farklı dil seçenekli kartvizitleri tercih etmekteydi. Önerilen her daim çift yön baskıdır. Eğer arka yüze yazacak bir şeyiniz yoksa üzülmeyin, logonuz için mükemmel bir alan sizi bekliyor.

Günümüzde kartvizit basımı için ideal bir yer var mı?

Bir ürünün kalitesi, onu basan şirketin alanındaki uzmanlığıyla doğru orantılıdır. Fiyatları da bu nedenle oldukça değişkendir. Yerel bir matbaa'dan kartvizit bastırmakla bu işi online ve ülkenin her yerine gönderim yapan devasa bir kurumsal şirket arasında ciddi bir fark vardır. Fiyat konusunda da kalite ve tecrübe konusunda da ülkenin geneline gönderim yapan şirket tercih sebebi olacaktır.

İdeal kartvizit örnekleri kişilere göre değişir ama genel olarak baktığımızda oval kartvizitler bunların başında gelir. Oval Kartvizitler; Tasarımla bütünleşmesi halinde keskin hatlara göre çok daha ilgi çekici kartvizitlerdir.

İnce ve uzun kartvizitler; Bu tür genellikle tasarımcılar açısından oldukça beğenilmektedir.

Kare Kartvizitler; Özellikle seramik ve mermer endüstrisi tarafından oldukça tercih edilen özel bir tür.



Kartvizit ölçüleri nasıl olmalıdır?

Bu detay da çok önemlidir. Farklı şirketlerden gelen 20 kartviziti üst üste koyduğunuzda aralarında ciddi farklılıklar göreceksiniz. Bunun nedeni şirketlerin tercihleri olmakla birlikte kartvizitte standart bir boyut belirtilmediği için her daim kafa karışıklığı yaratacaktır. Zaman zaman özel kartvizitler görmüşsünüzdür, bir çiçekçinin çiçek gibi kesimi olan kartviziti ile bir inşaat şirketinin yükselen binaları baz alarak yaptırdığı özel tasarım da oldukça dikkat çekici olacaktır ve kartvizitin karşılığını almanıza katkı sağlayacaktır.

Tüm bu detaylar göz önüne alınarak kartvizit seçimi yapılıp, verilen paranın hakkını sonuna kadar almak oldukça önemlidir. Sıradan olmaktansa her daim farklı olmakta fayda vardır.