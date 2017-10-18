İdeal Çalışma Odası Nasıl Olmalı?

Evlerde bulunan çalışma odası kavramı günümüzde büyük bir değişime uğradı. Eskiden çocukların ve gençlerin ders çalıştığı yer olarak tanımlanan çalışma odaları günümüzde yetişkinlerin de kullandığı alanlar olarak tanımlanıyor

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Dikkat Dağılması na Engel Olun

Evlerde bulunankavramı günümüzde büyük bir değişğradı. Eskidenocukların ve genlerin dersalıştığı yer olarak tanımlananalışma odaları günümüzde yetişkinlerin de kullandığı alanlar olarak tanımlanıyor. Evdenalışma kavramının her geün dahaok yaygınlaştığı toplumlardadekorasyonu gerektennemli bir ihtiyaç haline geldi. Çocuklar ve genler iin ise artan sınavlara odaklanmanın zorluğu ve uzunalışma saatleri nedeniyle artıkalışma alanlarıç odalarına dahil olan bir blümdenok daha fazlasını ifade etmektedir.

Çalışma odası hazırlarken bir odayı bu iş için ayıramıyorsanız bile belirli bir alanı özelleştirebilirsiniz. Çalışma alanı olarak belirlenen alan mutlaka dikkat dağıtıcı öğelerden uzakta olmalıdır. Çalışma odası içerisinde televizyon, ses sistemi gibi elektronik aletler bulunmamalıdır. Eğer bu tür cihazlar varsa çalışma saatleri içerisinde kapalı kalmasına dikkat edilmelidir. Aşırı renkli dekorlar, fazla aksesuar kullanımı da kişinin dikkatinin dağılmasına neden olur. Bu nedenle çalışma odası ya da alanında duvarlar olabildiğince temiz kalmalıdır. Duvarlara çalışma alanı ile ilgili içerikler asılabilir. Ancak kişinin hayal kurmasına ya da dalıp gitmesine neden olacak her türlü görsel unsurdan kaçınmak gerekir. Çalışma odası dekorasyonunda ortamın düzeni ön planda olmalıdır. Düzensiz bir alanda kişinin verimliliğinin olumsuz yönde etkiler. Dikkat dağılmasına neden olan düzensizlikleri ortadan kaldırmak için dekoratif saklama çözümlerine başvurmak hem şık bir alan elde etmenizi hem de konsantrasyon bozukluğunu engellemenizi sağlar.

Do ğru Mobilya Se ç imi

Çalışma odası dekorasyonunda mobilyaların doğru seçilmesi gerekir. Kişinin fiziksel özelliklerine uygun bir masa ve sandalye seçimi oldukça önemlidir. Eğer özel bir iş ile uğraşılıyorsa örneğin; çizim yapmak, çift monitör kullanmak, birden fazla bilgisayar ile çalışmak gibi durumlar söz konusu ise masa tercihi bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Masa seçerken yeterince çekmecesinin ve depolama alanının olduğundan emin olmalısınız. Masanın yüksekliğinin ayarlanabilir olması özellikle büyüme çağındaki çocuklar için yapılan çalışma odası dekorasyonlarında oldukça etkili bir çözümdür. Sandalyenin ise mutlaka denenerek alınması, bel desteği sağlaması ve doğru bir oturuş pozisyonuna izin vermesi gerekir.

Aydınlatma

Çalışma odası dekorasyonunda aydınlatma hem verimlilik hem de sağlık açısından çok önemlidir. Bu nedenle gündüz saatlerinde güneş ışığından maksimum seviyede yararlanmanızı sağlayacak çözümleri tercih etmelisiniz. Odanın karanlık olmasına neden olacak perdelerden uzak durmalı ya da istediğiniz zaman ışık sağlayan ve mahremiyeti öncelikli tutan jaluzi modellerini tercih etmelisiniz. Karanlık bir alan uykunun gelmesine neden olacağı için motivasyonun azalmasına ve konsantrasyonun bozulmasına neden olur. Masa lambası kullanımı ile ekstra ışık sağlayabilirsiniz. Işığın size nasıl geldiği önemlidir. Arkadan gelen ışıklar masa üzerinde gölgelerin oluşmasına neden olacağından yeterli aydınlatma sağlayamaz. Bu nedenle oda aydınlatmasına ek olarak masa lambası ya da lambader kullanımı ile etkili bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.

Do ğru Aksesuar Se ç imi

Çalışma odası dekorasyonunda düz ve renksiz bir alan yaratmak zorunda değilsiniz. Çeşitli depolama aksesuarları, panolar ve motive edici içeriklerle hoş bir alan yaratabilirsiniz. Metal, ahşap ya da kartondan yapılmış kutular; mantar, metal ya da kara tahta panolar; yapmak istediklerinizi ve başarı motivasyonunuzu sağlayacak görsel içerikler ile hoş bir alan elde edebilirsiniz. Çalışma odası dekorasyonu size huzurlu, konforlu ve yüksek konsantrasyonlu bir ortam sağladığı sürece doğru bir şekilde dizayn edilmiş demektir. Bu gereksinimleri sağlamayan çalışma odalarının mutlaka elden geçirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir.