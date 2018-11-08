İFEXPO Hazır Giyim Fuarı'na davet var

TÜYAP ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun (MHGF) işbirliği ile düzenlenecek, sektöre yeni bir heyecan kazandırma amacıyla hazırlanan 10-13 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek IFEXPO-Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı İstanbul'da gerçekleşecek

Süleyman Gülen- Hazır giyim ve kumaş ile birlikte Fuar'da ayakkabı ve saraciye özel bölümü de olacak. TÜYAP ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek İFEXPO- Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı İzmir'de tanıtıldı. TÜYAP ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, federasyon üyesi dernek başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda ayrıca TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, fuarcılık sektörü açısından ülkenin son durumu ve TÜYAP Fuarcılık hakkında bilgiler verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Fuar ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Hazır giyim sektöründe Türkiye'nin dünya üretiminde yüzde 3.4 pay alarak yedinci sırada olduğunu belirten Öztürk, "Maalesef uzun dönemdir hazır giyimle ilgili ev sahipliği yaptığımız bir fuar yoktu. Bunun bizim için büyük bir eksiklik olduğunu fark ettik. Geçen yıl bir fuar organizasyonu yapmaya karar vererek çalışmalarımıza başladık.Yapmak istediğimiz fuara, giyimi tamamlayacağını düşündüğümüz ayakkabı ve çanta sektörünü de eklemek istedik. Bu anlamda çeşitli araştırmalar yaparak, tanıtım anlamında bizzat ülkemizi öne çıkararak nasıl bir iş yapabileceğimizi sorduk. Bunun sonucunda da IFEXPO'nun tekrar canlandırılması fikri ortaya çıktı" dedi.



(Hüseyin Öztürk)

Sektörü büyütecek

Bugün ülkenin içinden geçtiği ekonomik süreçte ihracat ve üreticilerin zaman zaman kaygıya kapıldığını da belirten Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının ümidini kaybetmemesi gerektiğini ifade etti. Ülkenin çıkış yolunu ihracatla bulacaksa, bu oyuna yeni oyuncuların da katılmasına vurgu yapan Öztürk, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep gibi doğu şehirlerini partner şehirler olarak pazarlayacağımız bir organizasyonda işbirliğini de paylaşarak gerçekleştireceğimiz bir platform olması gerektiğini düşündük. Ülkemizde Türkiye-Afrin Harekatı konuşulurken Mardin'e iş insanlarını götürerek, ülke genelinde olumlu bir hareketlilik nasıl sağlanır vebirlikte nasıl iş yapılır sorularına cevap arayarak sektörün potansiyelini ortaya koyduk. Bu fuarla birlikte sektördeki kardeşliği ortaya koymayı planlıyoruz. Oluşturacağımız fuarla, sektöre tüm yüreğimizi koyarak kazancımızı artırma ve ülkenin ümit meşalesine yakıt olma amacındayız. Projemizin başarılı olmasını istiyorum. Ümit ediyorum ki, TÜYAP da bu fuarın sonunda 'İyi ki bu işi yaptık' der ve biz de iyi bir iş yapmış oluruz" diye konuştu.



(Bülent Ünal)

40 yıllık deneyim

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ise hazır giyim ve fuarcılık sektörü hakkında bilgiler verdi. İki temel amaçla yola çıktıklarını belirten Ünal, Türkiye'nin ihracatını sürdürmek ve dünya ortalamasında ilerilere taşıyabilmek istediklerini söyledi. Dolardaki hareketliliğin ihracatı etkilediğini belirten Ünal,"Para oyunlarıyla ileriye gitmek ve geleceği kurgulayabilmek pek mümkün değil. El birliği ile çabamızı ve imkanlarımızı ortaya koyarak tabloları değiştirmek için gayret içine girmeliyiz. Bugün dünyada 31 bin fuar var. Bu fuarların da 44.5 milyon katılımcısı var. TÜYAP, bu sene 40. yılını tamamladı. Her sene yaptığımız toplantılarda yaklaşık 18 bin katılımcıya hizmet veriyor, 5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 40 yıllık sürede 300 bin firmaya hizmet verdik ve bin 800 üzerinde fuar düzenledik. Geçmişten gelen bir deneyimimiz var. Bu deneyimimizi ortaya koyarak sektörümüzü daha da ileriye taşıma niyetindeyiz. Fuarımız herkese hayırlı olsun" dedi.