İftarda bir araya gelen doktorlar: Hastanenin taşınmasını istemiyoruz

ÇAPA'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi çalışanları, hastanenin karşısındaki kaldırım üzerine kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Hastane çalışanları ve çevredeki esnaf, uzun yıllardır burada bulunan binanın taşınmasını istemediklerini, hastanenin yerinde yapılandırılmasını istedi

Çapa İşadamları Derneği'nin düzenlediği iftarda hastane çalışanları ile öğrenciler ve çevredeki esnaf, bir araya geldi. Hastanenin karşısındaki kaldırımda kurulan iftar sofrasına yaklaşık 200 kişi katıldı. Hastane çalışanları, doktorlar ve çevredeki esnaf, iftar öncesi gazetecilere İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin buradan taşınmasını istemedikleri mesajını verdi.



“TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Dizdar, uzun yıllardır hastanede görev yaptığını belirterek, "Biz en az 100 yıldır buradayız. Hastanemizle, esnafımızla, öğrencilerimizle bir bütünüz. Bu bütünlüğümüzü de Ramazan vesilesiyle bir kez daha dile getirmek adına bu sofrayı kurduk. Çapa'nın taşınması söz konusu olmayacaktır. Çapa, Çapa'da Çapa'dır. Taş yerinde ağırdır, hep böyle denilmiştir. Vatandaş Çapa'yı bilir. Buradaki binaları islerlerse yenilesinler, istemezlerse yenilemezler. Biz zaten böyle hizmet vermeye alışmışız. 5 yıldızlı yapsanız bu kaliteyi alamazsınız" dedi.





“YERİNDE YAPILANDIRILSIN"



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye mütehassısı Dr.Kerim Özcan ise, “40 senedir burada(hastanede görevliyim). Hastanenin taşınmasını hiç istemiyorum" diye konuştu. Öte yandan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de hastanenin taşınmasını istemediklerini belirterek, yerinde yapılandırılmasını istedi.





“HASTANENİN TAŞINMASINI İSTEMİYORUZ"



İftar programını düzenleyen Çapa İşadamları Derneği Başkanı Timerkan Altuğ, söz konusu hastanenin 400 yıllık olduğunu ve burada çalışanların, çevredekilerle bütünleştiğini ve hastanenin taşınmasını istemediklerini belirtti.





CUMHURBAŞKANI DUYURMUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, söz konusu hastanenin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını duyurmuştu.

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