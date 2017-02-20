Iğdır'daki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Iğdır-Aralık karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı
İki yolcu otobüsü Iğdır-Aralık karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ilk bilgilere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan yolcuların olduğu ve ekiplerin onları çıkarmak için müdahale ettiği öğrenildi.
Kazada iki otobüsün şoförünün de öldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili açıklama yapan Vali Ahmet Turgay Alpman, iki otobüsteki yolcuların tamamına yakınının Nahcivanlı olduğunu söyledi. Vali, iki otobüsün birbirinden ayırlamasından sonra kimlik tespit çalışmalarına başlanacağını bildirdi.
ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI
Dilucu Sınır Kapısına 20 kilometre kala, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) çiftliği yakınındaki kazada, kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Otobüs sürücüleri Ali Karadağ (44) ve Hüseyin Otan'la (38) birlikte, kaza yerinde TIR şoförü Okay Turan'ın (40) da cesedi bulundu. Nahcivan'da TIR'ını bırakarak Iğdır'a gelmek için Metro Turizme ait otobüse binen Okay Turan'ın kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölen diğer 5 kişini de kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.
Öte yandan bölünmüş karayolunun, kazanın olduğu bölgede Nahcivan'dan geliş yönünün onarım nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle tek şeride düşen yolda, zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.