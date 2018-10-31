İğrenç görüntüler. 5 yaşındaki çocuğu taciz etti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğu taciz edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheli Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık şüpheli yeniden yakalandı

İğrenç görüntüler. 5 yaşındaki çocuğu taciz etti!
31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13

Olay, önceki gün Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada iğrenç tacizlerini sürdüren şüpheli, yaslandığı kapının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Küçük yaştaki kız çocuğuna taciz olayı şüphelisinin serbest bırakılmasına yönelik sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Savcılık, şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Mesut T.'nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #çocuk taciz #trabzon taciz
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