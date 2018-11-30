İğrenç olay ! Öz kızına istismardan yargı önünde

Mersin'de öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanın A.I.'nın yargılanmasına devam edildi

İğrenç olay ! Öz kızına istismardan yargı önünde
30 Kasım 2018 Cuma 10:05

Mersin Kent merkezinde yaşayan evli ve 1'i kız 3 çocuk babası işsiz A.I.'nın (54)hakkında, 9 yaşındaki kızı E.I.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık A.I., eşi F.I., tanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada savunma yapan sanık A.I., "Suçsuzum. Suçsuz yere tutuklu bulunuyorum. Mağdure benim kızımdır. Ben kızımı çok seviyorum. Böyle bir suç işlemedim. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #öz kızı #istismar #cinsel #baba kız #baba
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